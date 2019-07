Die aktuelle Schulstandortplanung stammt aus dem November 2018. Damit sollen 96 von 125 Schulstandorten bis zum Jahr 2025 ausgebaut und 401 neue Klassenverbände geschaffen werden. (Felix Kästle/dpa)

Ein beschleunigter Schulausbau ist eines der Kernziele der designierten rot-grün-roten Landesregierung. Dafür soll laut Koalitionsvertrag auch die Möglichkeit geprüft werden, mit städtischen Baugesellschaften wie der Gewoba und Brebau zusammenzuarbeiten. „Wir wollen beim Schulausbau zügig vorankommen“, fasst SPD-Chefin Sascha Aulepp diesen Vorstoß zusammen. Eingebracht hatte ihn die Linke, die dieses Ziel in ihrem Wahlprogramm formuliert hatte.

Noch ist die Prüfung allerdings im frühen Stadium, umfassende Gespräche mit den betreffenden Gesellschaften hat es noch nicht gegeben, und Details sind vor den Haushaltsplanungen nicht zu erwarten. „Es ist vorerst eine Option“, sagt Hermann Kuhn, Landessprecher der Grünen. Gewoba und Brebau hingegen wollten sich bisher überhaupt nicht zu einer möglichen Zusammenarbeit mit den Koalitionären äußern.

Die designierte Landesregierung hofft bei der Zusammenarbeit mit den Gesellschaften eine Art Miet-Kauf-Lösung, bei der die Stadt die bei der Gewoba und der Brebau in Auftrag gegebenen Schulen mietet und nach und nach zurückkauft. Momentan werden Schulen vom städtischen Liegenschaftsmanagement Immobilien Bremen (IB) geplant, die allerdings durch zahlreiche Bauprojekte chronisch überlastet ist.

Die aktuelle Schulstandortplanung stammt aus dem November 2018. Damit sollen 96 von 125 Schulstandorten bis zum Jahr 2025 ausgebaut und 401 neue Klassenverbände geschaffen werden, heißt es in der Planungsbeschreibung des Bildungsressorts. Zusammen mit zahlreichen Sanierungsvorhaben belaufen sich die Gesamtkosten für diese Projekte auf knapp 1,5 Milliarden Euro.

Der Neubauprozess ist allerdings nicht unkompliziert, weil die Bildungsbehörde zwar der Auftraggeber ist, IB und die Baubehörde aber die Planungshoheit haben. Neubauten werden dabei von der Bildungsbehörde bei IB in Auftrag gegeben, und IB plant diese dann in Zusammenarbeit mit dem Bauressort. Allerdings kommen die Projekte schleppend voran: Zuletzt mussten mit dem Sofortprogramm Schule an 16 Schulen Mobilbauten aufgestellt werden, um dem Platzmangel entgegenzuwirken.

Der eigentliche Bauprozess ist nach Angaben des Bildungsressorts nicht lang, die Planungen und Ausschreibungen hingegen sind kompliziert und langwierig, sodass der Neubau einer Schule zwischen fünf und sieben Jahren dauern kann. Das wollen die Koalitionäre mit einer Zusammenarbeit mit Gewoba und Brebau beschleunigen. Die Brebau ist seit Februar zu hundert Prozent in staatlicher Hand, die Gewoba zu 75,1 Prozent.

Allerdings, betonte Grünen-Sprecher Kuhn, seien beide Unternehmen am Markt tätige Gesellschaften, deren Einnahmen sich nicht – wie bei IB – aus staatlichen Zuwendungen finanzieren. Das heißt: Die Finanzierungsgrundlage für die Bauprojekte ist eine andere, so können die Unternehmen beispielsweise Kredite aufnehmen. Darin sieht Kuhn den Vorteil: Ließe es der Bremer Haushalt nicht zu, könnten die beiden Gesellschaften einen Schulneubau finanzieren, und die Stadt kauft die Gebäude zurück.

Darin sieht auch Falk Wagner, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Bremen-Stadt, einen Vorteil: So könnten Schulen nicht innerhalb von wenigen Jahren, sondern über längere Zeiträume finanziert werden. Dass dabei genau die Gewoba und Brebau als Partner infrage kommen, hat System: „So bleibt das Geld in der Familie“, erklärt Wagner. Da die Gesellschaften zu großen Teilen in städtischer Hand seien, fließe das Geld wieder zurück.

Auch die CDU hatte in ihrem Wahlprogramm eine ähnliche Lösung verankert: Sie hatte die Beteiligung von privaten Partnern beim Schulbau ins Spiel gebracht. Mit dem Vorschlag von Rot-Grün-Rot könnten sich die Christdemokraten arrangieren: „Da kann man darüber nachdenken.

Diesen Weg zu beginnen, ist nicht falsch“, sagt Thomas vom Bruch, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. „Dass Brebau und Gewoba die Probleme automatisch lösen, glaube ich noch nicht.“ Die CDU sieht die Gefahr, dass sich mit Gewoba und Brebau grundlegende Finanzierungsmechanismen verschieben. Im Schulbau seien nicht nur zusätzliche Kapazitäten, sondern auch effizientere Abläufe zwischen den Behörden entscheidend. Gewoba und Brebau seien zudem Wohnungsbaugesellschaften, die bisher keine Expertise im Schulbau haben.