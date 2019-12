Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hält das Klimapaket für sozial unausgewogen. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Am Freitag wird im Bundesrat über das sogenannte Klimapaket abgestimmt, in dem Maßnahmen zur Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes gebündelt werden. Ob Bremen zustimmt oder sich enthält, wird voraussichtlich erst an diesem Donnerstag entschieden, denn die Linken machen Bedenken geltend.

Wie berichtet, hatte zuletzt der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat Veränderungen am Klimapaket der Bundesregierung vorgenommen. So soll etwa der Preis für den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid bei 25 Euro beginnen und dann schrittweise steigen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne), die Bremen am Freitag in der Länderkammer vertreten, möchten zustimmen. Doch ähnlich wie ihre Parteifreunde mit Regierungsbeteiligung in Berlin und Thüringen hält auch Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) das Klimapaket für sozial unausgewogen. Dem WESER-KURIER teilte Vogt auf Anfrage mit, die Bremer Koalitionspartner seien zum Abstimmungsverhalten im Bundesrat noch „in intensiven Gesprächen“. Der rot-grün-rote Koalitionsvertrag sieht vor, dass sich Bremen bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Partnern im Bundesrat der Stimme enthält.