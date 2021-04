In Bremen sollen sogenannte Whistleblower künftig besser geschützt werden. (123RF)

Die Bremer Regierungsfraktionen machen sich dafür stark, die „Whistleblower-Richtlinie“ der Europäischen Union umzusetzen. Die Bürgerschaft soll den Senat damit beauftragen, sich auf Bundesebene für eine zügige und umfassende Umsetzung der Richtlinie einzusetzen. Außerdem sollen die landesgesetzlichen Spielräume für einen besseren Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern geprüft werden. „Nur dank mutiger Whistleblower, konnten diverse Rechtsverstöße weltweit aufgedeckt und abgestellt werden“, heißt es in dem Antrag der Koalition.

"Whistleblower handeln im öffentlichen Interesse", sagt Björn Fecker, Fraktionschef der Grünen und Initiator des Antrages. Trotzdem hätten sie in der Vergangenheit oft einen hohen persönlichen Preis für ihr Handeln gezahlt, wie etwa der frühere CIA-Mitarbeiter Edward Snowden, der seit seinen Enthüllungen über Überwachungs- und Spionagepraktiken des amerikanischen Geheimdienstes im Exil in Moskau lebt. Beispiele wie diese könnten abschreckend auf andere wirken und eine Kultur des Wegschauens begünstigen.

Worum es bei der Umsetzung der EU-Richtlinie geht, erklärt Fecker am Beispiel der Bremer Berufsfeuerwehr, bei der es rechtsextremistische, rassistische und homophobe Vorgänge gegeben haben soll. Bekannt wurde dies durch zwei Whistleblower. Doch beide hätten mit ihren Hinweisen warten müssen, bis sie nicht mehr bei der Feuerwehr arbeiteten beziehungsweise nicht mehr dort arbeiten wollten.

EU-Richtlinie kehrt Beweislast um

Die betroffene Feuerwehrfrau hatte von vielfachen Diskriminierungen berichtet. Und von Versetzungen und dienstlichen Benachteiligungen, nachdem sie sich darüber bei ihren Vorgesetzten beschwerte. „Nach der geltenden Rechtslage hatte sie keine Chance, sich dagegen rechtlich zu wehren, weil sie es wäre, die beweisen müsste, dass dies Repressionen wegen ihrer Beschwerden waren“, erläutert Fecker. Die EU-Richtlinie kehrt die Beweislast um: Die Feuerwehr müsste beweisen, dass es andere gute Gründe für eine Versetzung oder eine Nicht-Beförderung gab.

Für den Gang an die Presse - nachdem man laut der Feuerwehrfrau über Jahre hinweg nicht angemessen auf ihre Beschwerden reagiert hatte - hätte der Feuerwehr zudem nach geltender Rechtslage ein Disziplinarverfahren wegen Verstoßes gegen die Vertraulichkeitspflicht gedroht, so Fecker weiter. „Deshalb müssen wir auch an die bremischen Gesetze ran, wie etwa das Disziplinargesetz, um solche Sanktionen zu vermeiden.“ Es müsse sichergestellt werden, dass diejenigen, die Missstände melden, keine Nachteile dadurch erführen. „Wir sind darauf angewiesen, dass es solche Hinweis aus den Organisationen selbst gibt.“

Die vom Europäischen Parlament und Europäischem Rat verabschiedete Whistleblower-Richtlinie ist am 16. Dezember 2019 in Kraft getreten und muss binnen zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie führt einen EU-weiten Mindeststandard für den Schutz von Hinweisgebern ein. So sind Unternehmen und Behörden künftig verpflichtet, zuverlässig funktionierende Meldekanäle für Rechtsverstöße einzurichten. Hinweisgeberinnen und -geber können sich sowohl an interne als auch externe Meldestellen wenden, unter bestimmten Voraussetzungen auch direkt an die Öffentlichkeit. In allen Fällen sollen sie vor Repressalien geschützt sein, zum Beispiel davor, suspendiert, herabgestuft oder gemobbt zu werden. Darüber hinaus sind „angemessene und abschreckende Sanktionen“ für Personen, Unternehmen und Behörden vorgesehen, die Meldungen be- oder verhindern, Vergeltungsmaßnahmen gegen Whistleblower vornehmen oder die Identität von Whistleblowern offenlegen.

Der gesetzgeberische Handlungsbedarf besteht vor allem auf Bundesebene. Doch auch landesrechtlich bestünden schon jetzt Spielräume für eine Verbesserung des Whistleblower-Schutzes. So könnte laut Koalition zum Beispiel im Bremischen Disziplinargesetz die Einstellung des Disziplinarverfahrens vorgeschrieben werden, wenn hinweisgebende Beamte sich an die Vorgaben entsprechend der Whistleblower-Richtlinie gehalten haben.