Bereits zum zweiten Mal rückte die Feuerwehr am Montag zum Bremer Rathaus aus. (Lasse Timmermann)

Kochdämpfe haben am Montagmittag im Bremer Rathaus einen Fehler in der Brandmeldeanlage ausgelöst. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit einem Löschzug aus. "Das Rathaus ist ein sensibles Objekt, es ist ein Unesco-Weltkulturerbe. Da sind die Arbeiten und der Umfang der Einsatzkräfte etwas umfangreicher als sonst", sagt ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage des WESER-KURIER. Bereits am Montagmorgen waren die Einsatzkräfte wegen der Brandmeldeanlage im Rathaus vor Ort. (mmi)