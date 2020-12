Kochschule-Bremen-Inhaber Thore Müller (rechts) und Gastro-Kritiker Temi Tesfay haben sich wieder versöhnt. (Christina Kuhaupt)

Kann man sagen, dass ihr beide eitel seid?“ Thore Müller guckt mich an und reißt seine Augen auf. Einen Augenblick glaube ich, dass dies einer zu viel war. Aber dann fängt er an, laut aufzulachen: „Logisch, wir zwei sind Diven. Sagt meine Frau auch immer.“ Gott sei Dank. Er nimmt mir den Vergleich mit seinem Kompagnon Jürgen Lonius vom Restaurant Isaak’s Garden doch nicht übel. Wir lachen – und ich habe nach vielen Jahren endlich die Gewissheit, dass zwischen uns wieder alles gut ist. Das war nicht immer so.

Während meiner Zeit bei Reishunger habe ich es mir mit einer dummen Aktion kräftig mit ihm verscherzt. Er war völlig zu Recht sauer – und als ich seinen Laden verließ, hätte ich nie gedacht, bei ihm wieder auf offene Türen zu stoßen. Umso größer die Überraschung, als ich kürzlich unter den neuen Followern meines Blogs auch seinen Namen entdeckte. Ich ging auf das Profil seiner Kochschule Bremen und sah nicht nur ein kreatives To-go-Angebot, das ich gerne probieren wollte, sondern – passend zu Weihnachten – auch die Chance, sich zu versöhnen.

Mehr zum Thema Tischgespräch Dort, wo die Überseestadt sündigt Florian Demits Curry Kitchen war schon ein Foodtruck, als der Begriff noch nicht in Mode war. Und ... mehr »

Und wie das bei Männern manchmal der Fall ist, geschieht dies am Ende weniger durch große Worte, sondern durch Taten: Ein „Ewig nicht gesehen“, eine Faust zur Begrüßung, gefolgt von zwei Flaschen Wein – und der alte Zwist ist begraben. Das einzige, was nun zwischen uns steht, sind zwei Gerichte, die unbedingt probiert werden wollen.

Probiert und empfohlen: Aus der aktuellen Karte gibt es zum Einen den vom Nachbarn Uwe Koch-Bodes bezogenen Kabeljau mit Steckrüben-Stampf, Blattspinat und Safransoße (18,95). „Sehr schön norddeutsch – bis auf den Safran“, lacht Thore Müller, der die Kombination angesichts der Vielseitigkeit des Fischs durchaus passend findet: „Ich sag ja immer, Kabeljau ist die Universalküche des Atlantiks.“ Die Idee, hierzu Wintergemüse zu servieren, kam ihm nicht nur wegen der Jahreszeit, wie der Hannoveraner verrät: „Steckrübe hat eine schöne Senfnote, die gut zum Kabeljau passt.“

Tatsächlich gibt das cremige, mit Kartoffeln und Karotten zubereitete Püree eine dezente Schärfe mit, die das auf den Punkt glasig angebratene, auf der Hautseite schön krosse Filet angenehm konturiert. Das Ganze wird von der – O-Ton Müller – „schweineleckeren“ Safransoße nicht nur harmonisch abgerundet, sondern – O-Ton ich – getoppt. Und wer nicht weiß, warum persischer Safran das teuerste Gewürz der Welt ist, sollte ihn in dieser Soße probieren: angebratene Schalotten, mit Wermut abgelöscht, mit Butter und Sahne aufgekocht. Ohne Safran eine weiße, profane Allerwelts-Basis, mit ihm ein goldgelbes Gaumenspektakel, für das allein man dieses Gericht probieren sollte.

So wäre es nur richtig, die zweite Speise ab- und die erste nachzubestellen. Aber wehe diesem glanzvollen Namen des zweiten Vorschlags, dessen Aussprache allein einem verführerischen Umami-Vorspiel gleichkommt: Filet Wellington (21,50). Seit jeher wollte ich diesen britischen Klassiker, den Starkoch Gordon Ramsay als sein letztes Abendmahl auserkoren hat, probieren. Dass der 56-jährige Müller mir die Speise nun zum Abschluss vorsetzt, ist daher fast wie ein Weihnachtsgeschenk. Wie ein kleines Kind mustere ich das Werk, das optisch nicht schöner angerichtet sein könnte: Rinderfilet, mit gehackten Champignons ummantelt, in Blätterteig gewickelt, knusprig braun gebacken und nun in zwei Teile geschnitten, die das innen wunderbar rosafarbene Fleisch offenbaren. Dazu Kartoffel-Sellerie-Stampf, glasierte Möhren und Portweinjus. Ein Gedicht.

„Das Püree ist lecker. Aber keine Frage, die Möhren sind zu hart“, beginnt Müller mit der Selbstkritik. Stimmt. Ich notiere wiederum, dass die aus Kalbsknochen gekochte Soße viel zu stark reduziert wurde, sie so zu konzentriert schmeckt. Zuspruch. Immerhin, der Hauptdarsteller wird seiner Rolle gerecht. Das Fleisch ist butterzart, die Hülle unnachahmlich knusprig. Allerdings: Die Champignonmasse geht im Geschmackssandwich unter. Aus den Gründen landen sowohl Müller als auch ich im Gesamturteil bei gut.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Kochschule Bremen, Konsul-Smidt-Straße 8J, 28217 Bremen. Telefon: 0421/ 61 96 63 66. Abholzeiten: nach individueller Vereinbarung, siehe Webseite. www.kochschule-bremen.de.