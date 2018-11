Als Vater kann sich nach Angaben der Innenbehörde im Prinzip jeder erwachsene Mann melden. Er muss dies nur beim Amtsgericht, Jugendamt, bei einem Standesbeamten oder Notar beurkunden lassen. Einen Vaterschaftstest muss er dafür nicht vorlegen. (imago/Christian Ohde)

Die Bremer CDU will eine Gesetzesänderung auf den Weg bringen, die Scheinvaterschaften verhindern soll. Allein in Bremen-Nord besteht der Verdacht, dass einzelne Männer bis zu 14 Vaterschaften anerkannt und dafür bis zu 5000 Euro pro Kind kassiert haben. In Behörden und Flüchtlingsunterkünften ist von organisierter Kriminalität die Rede. Geht es nach den Christdemokraten, sollen sich nun Bürgerschaft und Senat – auch auf Bundesebene – für neue Regelungen einsetzen. Könnte ein neues Gesetz das Problem der Scheinvaterschaften eindämmen?