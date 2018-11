Blick in die Fischerstube des Restaurants Natusch in Bremerhaven. (Natusch)

Wir fuhren immer weiter und weiter hinein in den Bremerhavener Fischereihafen. Vorbei an den Auktionshallen. Ein Top-Restaurant erwartet hier kaum einer. Oder eben gerade. Wo gibt es den frischesten und besten Fisch auf dem Teller, wenn nicht hier? Das Produkt muss der Koch nur über die Straße transportieren und schon landet er in der Pfanne oder im Topf. Laut den Erzählungen sollen sich die Chefs schon morgens um sieben Uhr in den Auktionshallen um die besten Exemplare von Seezungen, Steinbutt, Seeteufel, Limande, Lachs, Rotbarsch, Rochen, Seewolf und Hai kümmern.

Von außen mutet das Natusch typisch norddeutsch an: ein Klinkerhaus, an der Eingangstür ein Steuerrad und der Treppenaufgang wie ein Schiffsdeck gestaltet. Spätestens als wir ins Haus eintraten, fühlten wir uns vollends wie in einem alten Dampfer. Überall im Gastraum hängen Fischernetze, Paddel, Bullaugen, Scheinwerfer, Anker, Seile, Holzkisten und Segel. Das Natusch ist also auch Museum. Letztlich kommen die Gäste aber natürlich wegen des Essens. Nur selten erhält man besser zubereiteten Fisch als im Natusch. Hier verstehen die Köche ihr Handwerk perfekt.

Schon der Heringssalat mit Roter Bete auf dem Amuse-Gueule-Löffel glitt butterzart über unsere Zungen. Dazu stellte uns der meist freundlich, aber teils doch nordisch-kühle Service ein Brotkorb mit Karottenbrot. Das alles machte mächtig Appetit auf das, was den Abend noch folgte. Meine Begleitung wählte die Geestländer Rauch-Aalsuppe (8,50 Euro) und zeigte sich begeistert. Es handelte sich um eine äußerst cremige Suppe, die feine Noten Rauch besaß. Das imponierte uns besonders, weil ähnliche Suppen auf vielerlei Speisekarten stehen, diese aber oft dominiert werden vom Rauchgeschmack und damit eine unangenehme Würze mit Nachgeschmack erhalten. Im Natusch fanden wir eine Harmonie vor. Die beiden Fischhäppchen auf Pumpernickel rundeten die Vorspeise ab.

Ich bestellte das Vier-Gänge-Menü, das für 49 Euro ein fabelhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis bot. Vorab gab es ein herrlich fruchtig-leichtes Natusch-Sekt-Sondercuvée. Als Vorspeise folgte auf einem länglichen Teller auf der linken Seite ein fast cremiger Graved Lachs an Birnen-Senfsoße und Feldsalat mit Granatapfeldressing. Auf der anderen Seite befand sich ein Tatar vom gebeizten Zackenbarsch, der eine ganz andere Geschmacksrichtung bediente.

Ein ausgesprochenes Fischrestaurant

Unterstützt durch Quittenmark und Rettich-Red-Meat ging es hier schärfer, kerniger, aber keinesfalls weniger vorzüglich zu. Den Zwischengang bildete ein fabelhaft glasiger Kutter-Dorsch. Das Filet briet der Koch auf der Haut und schaffte dennoch eine Saftigkeit im Fleischinnern, die ihresgleichen sucht. Das Kürbis-Mango-Relish überraschte mit seiner Curry-Note und seiner Geschmeidigkeit. Insgesamt changierte es zwischen würzig und süß. Der schwarze Venere-Reis besaß Biss und war für sich – auch gänzlich ohne Soße – eine Wucht.

Ja, das Natusch ist ein ausgesprochenes Fischrestaurant. Wer aber in einer Gruppe essen geht, hat meist auch jemand dabei, der gerne Fleisch isst. Deshalb bestellte meine Begleitung absichtlich Fleisch. Nur drei Fleischgerichte stehen auf der Karte. Neben den Klassikern Schnitzel und Entenbrust gab es ein argentinisches Entrecôte (28,50 Euro), für das sich mein Gegenüber entschied – und das keine Sekunde bereute. Das Stück war groß, gebraten mit Pfeffer-Rub, an einigen Stellen wunderbar kross und der größte Teil war ideal medium auf den Punkt getroffen. Wirklich ein grandioses Fleisch.

Für die Grillkartoffeln servierte die Kellnerin in einer Mini-Sauciere eine Cranberry-Rotweinsauce. Ihr Geschmack umhüllte intensiv die Zunge. Den verkochten Rotwein wählte der Koch so wunderbar, dass er eine Spur an Schokoladenaromen abzugeben schien. Der Blattspinat und die Kerbelwurzel erhielten dabei fast keine Aufmerksamkeit mehr. Der Merlot von Markus Pfaffmann aus der Pfalz (0,2 Liter für 7,50 Euro) hätte bei diesen starken Eindrücken durchaus etwas mehr Aromen und Volumen entfalten dürfen.

Meine Hauptspeise bestand aus einem Filet vom weißen Wild-Heilbutt, das der Koch – es muss kaum erwähnt werden – wieder zum perfekten Garzeitpunkt aus der Pfanne holte. Einen interessanten, da ungewöhnlichen Geschmack gab die Waldpilzsoße an das Gericht weiter. Mit den kleinen, geräucherten Kartoffeln mit Schale fügte sich alles zu einem Ganzen zusammen. Der fruchtig-freche Rosé (0,2 Liter für 7,50 Euro) von Markus Pfaffmann passte zu diesem Menü exzellent.

Das Finale meines Menüs bildete eine drollige Etagère mit drei kleinen Tellern, auf denen sich ein mächtiges weißes Schokoladenmousse mit Zwetschgen, ein etwas geschmacksarmer geeister Christstollen mit Datteln und ein intensives Mangosorbet befanden. Das „Süße Finale“ (10,50 Euro) meiner Begleitung präsentierte von allem etwas: ein leckeres Schokoladenmousse, ein etwas lasches Blaubeersorbet, ein deutlich aromareicheres Erdbeersorbet und eine geschmeidige Bremerhavener rote Grütze mit echter Bourbon-Vanillesoße.



Fazit: Das Natusch in Bremerhaven liefert erstklassige Fischgerichte in einer urigen Atmosphäre.



Natusch, Am Fischbahnhof 1, 27572 Bremerhaven, Telefon 04 71/710 21 22, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.45 bis 15 Uhr und von 17.30 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag, außer an Feiertagen, teilweise barrierefrei, Internet: www.natusch.de