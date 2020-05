Lange her: die „Roland von Bremen“ auf der Weser vor Vegesack. (FR)

Schon längst hätte der Kogge-Nachbau „Roland von Bremen“ wieder Wasser unterm Kiel haben sollen. Nun hat die Corona-Pandemie für eine weitere, wenn auch überschaubare Verzögerung gesorgt. Seit Beginn des Lockdowns im März ruhten die Arbeiten, erst jetzt wurden sie erneut aufgenommen. Vielleicht im Spätsommer, spätestens im Herbst soll das Schiff zurück in seinem Element sein. Das hat Frank von Stemmen angekündigt, Betriebsleiter beim Eigentümerverein „bras“.

Vorerst wird die Hansekogge aber nur an ihrem Sanierungsort im Hohentorshafen zu Wasser gelassen. Bis zur Rückkehr an den früheren Liegeplatz an der Schlachte werden noch mal einige Monate ins Land gehen. „Nächstes Jahr wird die Kogge aber auf jeden Fall an der Schlachte liegen“, sagt von Stemmen. Derzeit liefen Verhandlungen mit der zuständigen Behörde. „Bis dahin brauchen wir nur einen Zwischenliegeplatz im Hohentorshafen.“

Ursprünglich war die „Roland von Bremen“ zur Eröffnung der Expo 2000 gebaut worden. Wegen eines defekten Seeventils sank das Schiff im Januar 2014 an der Schlachte. Nach ihrer Bergung wurde die Kogge in den Hohentorshafen geschleppt und an Land gehoben. Im April 2015 überließ die Reederei Hal Över das Schiff dem Bremer Beschäftigungsträger Bras. Das bis heute gültige Konzept: Als schwimmendes Museum soll die „Roland von Bremen“ ein Teil des ebenfalls von der Bras betriebenen Bremer Geschichtenhauses im Schnoor werden.

Sanierung im Hohentorshafen

Die ersten Planungen hatten noch vorgesehen, die Sanierungs- und Umbauarbeiten vor aller Augen an der Schlachte vorzunehmen. Dieses Vorhaben zerschlug sich aber, seit Mai 2015 arbeiteten Langzeitarbeitslose und Geflüchtete im Hohentorshafen an der Sanierung des Kogge-Nachbaus.

Eigentlich sollte die Kogge schon im Herbst 2017 wieder an ihren angestammten Liegeplatz zurückkehren, zu Jahresbeginn war von diesem Sommer die Rede. Nun schreitet die Sanierung relativ zügig voran, die Unterbrechung durch die Corona-Pandemie scheint sich im Rahmen zu halten. Die Arbeiten am Unterwasserbereich seien so gut wie abgeschlossen, so von Stemmen. „Jetzt kommt das Oberdeck an die Reihe.“