Grünen-Fraktion in Bremen fordert: Kohleausstieg bis spätestens 2025. (Patrick Pleul)

Die Grünen drängen auf einen baldigen Ausstieg aus der Kohleverstromung auch in Bremen. Das ist am Mittwoch während einer Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft deutlich geworden, in der es um die Klimapolitik ging. Anlass für die Aussprache, die die rot-grünen Koalitionsfraktionen gemeinsam beantragt hatten, war eine aktuelle Expertise des Fraunhofer-Instituts im Auftrag von Greenpeace, die vor wenigen Tagen veröffentlicht worden war. Darin kommen die Forscher zu dem Schluss, dass Deutschland seine Klimaschutzziele bis 2020 noch erreichen könne – den nötigen Ehrgeiz vorausgesetzt.

In der Debatte forderte Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer einen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Bremen innerhalb von fünf Jahren, spätestens aber bis 2025. Der zu Ende gehende Sommer habe mit seiner extremen Hitze und Trockenheit einen Vorgeschmack geliefert auf die Konsequenzen weiterer Untätigkeit. "Wir müssen endlich konsequent handeln", sagte Schaefer. Nicht die technischen Möglichkeiten fehlten bisher, sondern der politische Wille. Als einen der Schuldigen hatte Schaefer die schwarz-rote Bundesregierung ausgemacht. Deren Deckelung der Ausbauziele für die Offshore-Windenergie habe den Klimaschutz zurückgeworfen und nebenbei auch dem Wirtschaftsstandort Bremerhaven geschadet.

Das Stichwort Bremerhaven veranlasste Frank Imhoff (CDU) zu einer scharfen Replik. Wenn jemand dem Ausbau Bremerhavens als Standort der Offshore-Windenergie geschadet habe, dann die Grünen durch ihre Bremserrolle beim geplanten Offshore-Terminal. Die Grünen zeigten stets gern mit dem Finger auf andere, machten aber ihre Hausaufgaben nicht. So habe das grün-geführte Umwelt- und Verkehrsressort des Senats bisher kein effizientes Parkraum-Leitsystem realisiert, auch der Ausbau der Straßenbahn komme nur langsam voran.

Für ungläubiges Staunen sorgte in der Debatte der AfD-Abgeordnete Alexander Tassis, der die schädliche klimatische Wirkung von Kohlendioxid leugnete. Kohlendioxid sei "kein bösartiges Gift, sondern ein lebenswichtiges Element", sagte Tassis, was Thomas Röwekamp (CDU) zu der scherzhaften Bemerkung veranlasste: "Dann lasst uns doch ein CO2-Ausbauprogramm machen."