Großeinsatz der Feuerwehr

Kohlenmonoxid-Alarm in der Bremer Neustadt

Zu einem Großeinsatz mit mehr als 50 Feuerwehrleuten ist es am Sonntagabend in Bremen gekommen. In der Neustadt musste eine Wohnung wegen zu hoher Kohlenmonoxid-Werte geräumt werden.