Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt und Zoll haben in einem Lokal in der Bahnhofsvorstadt Kokain und Bargeld gefunden. Das Lokal wurde geschlossen, gegen den Betreiber ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigem Drogenhandel eingeleitet. (Symbolbild) (dpa)

Die Polizei hat am vergangenen Sonnabend ein Lokal an der Birkenstraße in der Bremer Bahnhofsvorstadt wegen Drogenhandels geschlossen.

Zivilpolizisten durchsuchten das Lokal gegen 22.20 Uhr gemeinsam mit Beamten vom Ordnungsamt und Zoll mit einem Polizeihund. Der Durchsuchungsbeschluss war das Ergebnis monatelanger Ermittlungen, teilt die Polizei dazu mit. Die Einsatzkräfte fanden mehrere Verkaufseinheiten Kokain sowie Bargeld. Das Lokal wurde durch die Polizei geschlossen und das Gewerbeaufsichtsamt informiert. Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels wurden unter anderem gegen den 61-jährigen Betreiber und einen weiteren Mann eingeleitet.

Im Verlauf des Abends durchsuchten die Einsatzkräfte noch zwei Wohnungen in der Bahnhofsvorstadt und in Gröpelingen. Auch dort fanden sie eine größere Menge Bargeld.

Die Polizei Bremen will auch in Zukunft auf die Mischung aus verdeckten und operativen Maßnahmen setzen, „um den Drogenhandel einzudämmen und der Drogenszene den Raum zu nehmen“, wie die Beamten betonen.