Ein 39-jähriger Mann ist angeklagt, in großem Stil Kokain gehandelt zu haben. Am Montag hat der Prozess gegen ihn vor dem Bremer Landgericht begonnen. Es geht um insgesamt 206 Kilogramm der Droge, die Ende Juli 2020 aus dem brasilianischen Salvafor kommend im Containerhafen in Bremerhaven gelandet sein sollen. Den Straßenverkaufswert des Kokains bezifferte der Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklage mit rund 14,3 Millionen Euro.

Der Angeklagte sowie weitere, teils unbekannte, Personen sollen nachts auf dem Hof einer Bremerhavener Firma den Container mit den Drogen entladen haben. Drei von ihnen erwartet ein eigenes Gerichtsverfahren. Acht große Taschen habe der 39-Jährige in einen Kleintransporter geräumt, sagte der Staatsanwalt, um sie einem Zwischenhändler zu übergeben. Der Angeklagte war aber auf der Autobahn 27 von der Polizei gestoppt und überwältigt worden.

Alarm geschlagen hatte ein LKW-Fahrer, der auf dem Hof der Firma geschlafen und vom Lärm der Kriminellen beim Entladen des Containers aufgewacht war. Er sagte zu Prozessbeginn als Zeuge aus und schilderte, wie er von einem maskierten Mann mit einer Pistole bedroht worden war. Nachdem die mutmaßlichen Täter verschwunden waren, hatte er die Ermittler verständigt. Mit ihnen sei er auf dem Weg zur Aufnahme seiner Aussage gewesen, sagte der Zeuge, als ein Wagen sie an einer roten Ampel überholt hatte. Bei der Verfolgung und Festnahme eines Mannes sei er dabei gewesen. Der Angeklagte äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.