Dieses Foto vom Werdersee hat uns Thomas H. Adick zugeschickt. (Thomas H. Adick)

Alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet Neowise der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist – derzeit ist es wieder soweit. „Am 23. Juli steht er der Erde am nächsten“, sagt die Wissenschaftlerin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Doch man kann ihn auch jetzt schon gut beobachten, wie die Aufnahme aus Bremen und der Region beweisen. Unser Leser Thomas H. Adick hat den Kometen etwa über dem Werdersee gesichtet und den Moment im Foto festgehalten.

Auch der Grasberger Kai-Oliver Detken hat in einer der vergangenen Nächte ein Bild des Kometen vom Himmel über Wümme, Wörpe und Hamme gemacht. Detken ist stellvertretender Vorsitzender der Astronomischen Vereinigung Lilienthal. Für das Bild hat er mehrere Aufnahmen mit einer Spiegelreflexkamera gemacht und sie anschließend übereinandergelegt.

Der Komet Neowise ist gerade gut von der Nordhalbkugel der Erde aus zu beobachten. (Kai-Oliver Detken)

Entdeckt wurde Neowise, der in Fachkreisen als C/2020 F3 bekannt ist, erst im März dieses Jahres von einem reaktivierten Weltraumteleskop gleichen Namens. Er rückt der Erde nun bis auf eine Entfernung von gut 100 Millionen Kilometer auf die Pelle, bevor er in den Weiten des Alls verschwindet und erst in ferner Zukunft wieder ohne Hilfsmittel sichtbar sein wird.

Wer den Kometen mit eigenen Augen sehen möchte, muss spät ins Bett gehen oder früh aufstehen und den Blick nach Norden richten. Kai-Oliver Detken zufolge sind die Aufnahmen gegen 1.30 Uhr entstanden. Sichtbar sei Neowise aber bereits kurz nach Mitternacht. Zeigte er sich zunächst etwas näher am Horizont, gewinne der Komet jetzt jeden Tag an Höhe und werde besser erkennbar. Das Spektakel ist endlich: In einigen Tagen wird Neowise für geübte Sternengucker nur noch am Abend zu sehen sein, Ende Juli macht er sich aus dem Staub.