Seit zehn Jahren vernebeln Raucher nicht mehr anderen Menschen die Sinne. (Oliver Berg/dpa)

Das Nichtraucherschutzgesetz trieb keine Kneipe in den Ruin. Die Lokale im Viertel, an der Schlachte und in der Szene in Bremen und umzu präsentieren sich so vielfältig wie eh und je. Die Diskussion gestaltete sich ohne Not hoch emotional. Hauptsache, erst einmal mächtig vom Leder gezogen, ehe sich überhaupt jemand das Ganze im Alltag anschaute.

In der Realität stellen die Regeln einen Gewinn dar. Keine stinkenden Klamotten und Haare mehr, wenn man nach Hause kommt. Endlich können Gäste ihre Cocktails, ihre Getränke und ihre Speisen richtig genießen. Vor allem aber schmecken! Denn seit zehn Jahren vernebeln Raucher nicht mehr anderen Menschen die Sinne und pusten dem Gegenüber bei einer Unterhaltung den blauen Dunst in die immer roter werdenden Augen. Zu einem vorzüglichen ­Essen und Wein passt keine Kippe.

Und doch, ja, auch diesen Fall gibt es: Inzwischen können sich selbst manche Raucher nicht einmal mehr vorstellen, wie es war, sich einfach so am Tisch oder der Theke eine Zigarette anzuzünden. Das zeigt, dass dieses Gesetz bitter nötig war. Es geht nicht um Bevormundung, sondern um den Schutz der Nichtraucher. Dazu ist der Staat verpflichtet.