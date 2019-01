Frank Magnitz (AfD) wurde in am Montagabend in Bremen angegriffen. (Fabian Sommer)

Ein Abgeordneter des Deutschen Bundestags ist mitten im Bremen auf offener Straße brutal angegriffen und schwer verletzt worden. Für diese Tat kann es kein Verständnis geben. Man mag die AfD ablehnen und Frank Magnitz' politisches Wirken kritisch sehen, aber diese Gewalt hat keinen Platz in der Demokratie und auch nicht in Bremen. Das Foto, das die AfD bei Facebook von Magnitz gepostet hat, zeigt so schwere Kopfverletzungen, dass wohl von einem Mordversuch auszugehen ist.

Es wird zu klären sein, ob es Hinweise auf eine Gefährdung gab, die einen Personenschutz erfordert hätte. Noch sind die Hintergründe der Tat ungeklärt. Die Täter sind vermutlich im linksradikalen Spektrum zu verorten, aber vor allem – das zeigt ihre unfassbare Brutalität – sind es hemmungslose Schläger. Erreicht haben sie nun auch, dass sich selbst erklärte politische Gegner der AfD mit Frank Magnitz solidarisieren. „Heute ist ein schwarzer Tag für die Demokratie in Deutschland“, postete die AfD kurz nach dem Anschlag auf Facebook. Damit hat sie ausnahmsweise recht.