Die Buslinie 20 der BSAG muss umgeleitet werden. (Frank Thomas Koch)

In einer Mitteilung der BSAG wird die Sperrung des Kommodore-Johnson-Boulevard für Dienstag, 31. Juli, und Mittwoch, 1. August angekündigt. Die Sperrung bezieht sich in beide Richtungen auf den Abschnitt zwischen Kommodore-Ziegenbein-Allee und Ehrenfelsstraße. Die Buslinie 20 der BSAG wird daher umgeleitet. Die Haltestelle Hafenkante wird in dieser Zeit zur Kreuzung Herzogin-Cecilie-Allee und Kommodore-Ziegenbein-Allee verlegt.

Die Sperrung in der Überseestadt startet am Dienstag um 6 Uhr und endet am Mittwoch um 16 Uhr. (hee)