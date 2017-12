Das Finanzressort arbeitet mit dem Internet-Dienstleister IKVS an einer interaktiven Website, die den Bremern verdeutlichen soll, wohin ihr Geld geht. (Frank Thomas Koch)

Wie viel Geld gibt Bremen jährlich für das Kindergartenpersonal aus? Wie viel für die Instandhaltung von Straßen? Sind 2018 Mittel für die Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen? Wer sich für solche Fragen interessiert, kann das entsprechende Zahlenmaterial demnächst sehr viel leichter beschaffen als bisher. Das Finanzressort bereitet gemeinsam mit dem Internet-Dienstleister IKVS eine interaktive Website vor, die den Bürgern Zugang zu haushaltsrelevanten Daten verschaffen soll.

In klassischer, gedruckter Form überfordert der rund 5,6 Milliarden Euro schwere Etat des Stadtstaates Bremen jeden Laien. Mehrere zehntausend Seiten, zusammengefasst in den Einzelhaushalten der Senatsressorts, ergeben gut und gern einen halben Regalmeter Papier. Wer wollte darin ohne Anleitung eine bestimmte Haushaltsstelle finden?

Insofern war der grundsätzliche Zugang der Bürger zu Haushaltsdaten bisher eher theoretischer Art. Das soll sich grundlegend ändern. Das Finanzressort hat die in der Behörden-EDV ohnehin vorhandenen Zahlenkolonnen so aufbereitet und zusammengeführt, dass sie für jeden Interessierten demnächst online verfügbar sein werden.

Mehr zum Thema Wo sich Bremer über ihre Stadt informieren Ein neues Portal für Bürgerinnen und Bürger mit Fakten zum Bremer Haushalt ist in Arbeit. Schon ... mehr »

Die entsprechende Website wird wahrscheinlich Ende des ersten Quartals 2018 im Netz stehen. Das ist der aktuelle Planungsstand. Der Zugriff auf die Daten funktioniert über eine Ordnerstruktur, die die Ausgaben von Stadt und Land nach Themen gliedert. Zu jedem relevanten Stichwort wie etwa „Soziales“ öffnet sich zunächst eine Kurzbeschreibung, außerdem macht das zuständige Senatsressort einige Ausführungen zu seinen strategischen Zielen.

In der Ordnerstruktur kann der Nutzer über Oberbegriffe wie Bildung und Zwischenschritte wie Kindergärten zu den Ausgaben für einzelne Einrichtungen vorstoßen. So lässt sich zum Beispiel für die Kita Campus Ohlenhof herausfinden, welche investiven Mittel im kommenden Jahr für diesen Standort vorgesehen sind. Die Software zeigt auch Veränderungen der Ausgaben im Vergleich zu zurückliegenden Haushaltsjahren an. Unter „Gesamtausgaben Kita-Bereich“ sind dann sogar die geplanten Ausgaben bis 2021 abrufbar, also Trends erkennbar.

Vergleich mit der Entwicklung bei der Bahn

Der Haushaltsdirektor im Finanzressort, Arne Schneider, vergleicht den Qualitätssprung bei der Haushaltstransparenz mit der Entwicklung bei der Bahn. Dort gab es früher dickleibige Kursbücher, mit deren Hilfe man sich Reiseverbindungen zusammenstellen konnte. Zeitaufwändig und mühsam war das.

„Und so ist es heute auch noch mit unserem analogen Haushalt“, sagt Schneider. Auch der ist öffentlich zugänglich, wirklich praktikabel ist dieser Zugang für Außenstehende allerdings nicht. Nach Schneiders Kenntnisstand hat die Internet-Datenbank IKVS vergleichbare Projekte zur Haushaltstransparenz bisher überwiegend für kleinere Kommunen realisiert.

„Wir werden eine der wenigen Großstädte und in jedem Fall das erste Land sein, das seine Haushaltsdaten über IKVS in übersichtlicher und nutzerfreundlicher Weise ins Netz stellt“, so Schneider. Mit Offenerhaushalt.de existiert seit dem vergangenen Jahr bereits ein Projekt auf Bundesebene, das nicht von staatlichen Trägern, sondern von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Angriff genommen wurde.

"Wir prüfen, ob wir uns dort auch beteiligen können"

Die Website geht auf eine Initiative des deutschen Ablegers der Open Knowledge Foundation zurück, einer 2004 in Großbritannien gründeten Organisation, die sich für Open-Data-Projekte einsetzt und auf der Insel mit „Where does my money go?“ (Wofür wird mein Geld verwendet?) bereits vor Jahren eine transparente Darstellung britischer Haushaltsausgaben ins Netz gestellt hat. Offenerhaushalt.de funktioniert durch das Engagement Einzelner, die maschinenlesbare kommunale Haushalte hochladen. Die Website übernimmt dann die grafische Aufbereitung der Daten.

Mehr zum Thema Durchblick Die Bremer Finanzbehörde will im ersten Quartal 2018 eine Datenbank online stellen, in der Bürger ... mehr »

„Wir prüfen, ob wir uns auch dort beteiligen können“, sagt Arne Schneider. Neben dem Bund und acht Ländern sind auf Offenerhaushalt.de bereits zahlreiche Kommunen vertreten. Wenn die IKVS-gestützte Bremer Haushaltsdatenbank wie geplant an den Start geht, können die Macher im Finanzressort allerdings für sich in Anspruch nehmen, den Nutzern deutlich mehr Recherchetiefe zu bieten.

So gibt es bei Offenerhaushalt.de beispielsweise keine Zeitreihen für bestimmte staatliche Ausgaben. Die Zahlen beziehen sich dort immer nur auf das aktuelle Haushaltsjahr. Schneider sieht im Projekt seiner Behörde „eine weitere Etappe der Digitalisierung der Verwaltung“. Den Nutzern der Datenbank soll auch ein Glossar mit Fachbegriffen zur Verfügung stehen, damit die neue Transparenz der Zahlen nicht durch unverständliche Worte getrübt wird.