Die Masche der falschen Polizisten am Telefon wird immer ausgefeilter, warnt der Bund Deutscher Kriminalbeamter und berichtet von „komplexen Rollenspielen“, bei denen gleich mehrere angebliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte auftreten. Die Opfer werden dabei in teilweise stundenlangen Gesprächen regelrecht in die „Ermittlungen“ mit einbezogen. So werden ihnen zum Beispiel am Telefon Aufnahmen von angeblich abgehörten Gesprächen vorgespielt. In denen sind Stimmen mit starkem osteuropäischen Akzent zu hören, die sich über geplante Einbrüche unterhalten. Und in diesen Gesprächen taucht dann auch die Adresse des Opfers auf. Durch die vermeintliche Bedrohungssituation wird die Lage immer weiter zugespitzt, sodass die zumeist älteren Opfer den falschen Polizisten am Ende nur zu gerne Schmuck und Bargeld übergeben oder die Wertsachen außerhalb ihres Hauses verstecken.

Die Polizei Bremen warnt in diesem Zusammenhang vor einer Weiterdrehe der Masche: Nachdem zuletzt mehrfach Betrügereien an aufmerksamen Mitarbeitern von Geldinstituten scheiterten, die die Polizei informierten, wenn älterer Kunden ungewöhnlich hohe Abhebungen vornehmen wollten, beziehen die Täter auch dies in ihre Telefonate mit ein. Die Bankmitarbeiter seien Teil des Betrügerringes und dürften auf keinen Fall ins Vertrauen gezogen werden, lautet dann die Legende.

Und selbst die Berichterstattung über diese Masche machen sich die Täter zunutze. Sie habe doch bestimmt schon von den Betrügerbanden gehört, die von Callcentern in der Türkei aus anrufen, wurde eine ältere Frau am Telefon gefragt. Und dass sie der Polizei helfen könnte, eine solche Bande dingfest zu machen. Wenn sie 10 000 Euro in die Türkei überweisen würde...

Einzelfälle? Ausnahmen? In Düsseldorf stand im vergangenen Jahr ein 38-Jähriger vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Kopf einer internationalen Betrügerbande zu sein, die via Callcenter 270 000 Menschen betrogen hat. Beute dabei: 66 Millionen Euro.