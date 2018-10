Bis zum jüdischen Pessach-Fest im April erhofft sich Netanel Teitelbaum eine Lösung. (Frank Thomas Koch)

Die Jüdische Gemeinde in Bremen wird von einem Konflikt erschüttert. Auslöser ist nach Informationen des WESER-KURIER ein Revisionsbericht, in dem von finanziellen Unregelmäßigkeiten die Rede ist. Ein Teil der Gemeinde teilt die Einschätzung der Kassenprüfer und greift das Präsidium massiv an. Die Situation ist dermaßen eskaliert, dass der Landesrabbiner die Führung der Gemeinde an sich gezogen hat. Er ist das geistliche Oberhaupt und hat mit der Verwaltung eigentlich nichts zu tun.

Das Präsidium weist die Vorwürfe zurück. „Im Revisionsbericht für 2016 wurden unrichtige und ehrverletzende Behauptungen aufgestellt“, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder, das unserer Zeitung vorliegt. Es sei dabei mehrmals der Datenschutz verletzt worden. Die Revisoren hätten ihre Kompetenzen überschritten und sich über die geschäftsführenden Orange der Gemeinde gestellt.

Am 2. September habe das Präsidium die Gemeinde zusammengerufen, um die Situation zu klären. „Eine kleine Gruppe hat im Voraus einen Tumult organisiert und den Bericht des Präsidiums vehement gestört. Die Versammlung musste deswegen abgebrochen werden.“ Einige Gemeindemitglieder würden Unterschriften sammeln und zur Begründung Diffamierungen und Lügen verbreiten. Sie hätten das Ziel, die Gemeinde zu zerstören.

Landesrabbiner Netanel Teitelbaum hat sich ebenfalls mit einem Brief an die knapp 900 Mitglieder gewandt. Er spricht darin von „großer Besorgnis“, die ihn erfülle und einem Vertrauensbruch in der Gemeinde. Es sei jetzt nicht der richtige Moment, einen Schuldigen zu suchen, das würde die Gemeinde nicht weiterbringen. Allem voran stehe stattdessen das Wohl der Religionsgemeinschaft.

„So entscheide ich als religiöses Oberhaupt der Gemeinde, leitend die Verantwortung für sie zu übernehmen und die Gemeinde zu führen“, schreibt Teitelbaum. Bis zum jüdischen Pessach-Fest im April erhoffe er sich eine Lösung. Es gehe ihm nicht um die Gemeinde als Organ oder Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern um die Gemeinde als Gemeinschaft der Juden. „Ich möchte betonen, dass ich mit diesem Schritt niemanden abwählen möchte.“ In Kürze werde er eine außerordentliche Versammlung einberufen, um die Mitglieder zu informieren, wie das Gemeindeleben zu laufen habe.

Einer der Wortführer im Widerstand gegen das Präsidium ist Leo Rosenberg. Er hat mittlerweile Hausverbot bekommen und darf die Räume der Jüdischen Gemeinde nicht mehr betreten. Der 68-Jährige erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass der Konflikt nicht persönlicher Natur sei. Auf keinen Fall solle der Jüdischen Gemeinde geschadet werden. „Wir wollen lediglich, dass die Ungereimtheiten im Revisionsbericht geklärt werden und der Frage nachgegangen wird, ob Amtsmissbrauch vorliegt.“

Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde ist Elvira Noa, sie führt das Präsidium an. „Es stimmt, dass Belege fehlten, und natürlich gehört so etwas in den Revisionsbericht. Wir haben das aber nicht gewusst, und es ist längst geklärt worden“, sagt Noa. Sie habe deshalb nicht damit gerechnet, dass es bei der Versammlung am 2. September solche Auseinandersetzungen geben würde. „Da waren wir zu naiv und haben die Situation verkannt.“

Unterdessen hat auf Antrag der Gemeinde der Zentralrat der Juden in Deutschland die Kassen in Bremen geprüft. Elvira Noa hofft nach eigenen Worten, dass sich die Situation beruhigt, sobald das Ergebnis der Prüfung vorliegt. „Wir haben nichts zu verbergen“, sagt sie. Rechtlich werde die Gemeinde weiterhin vom Präsidium geführt. „Herr Teitelbaum, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, wird uns moralisch, ethnisch und religiös unterstützen.“