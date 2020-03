Wegen der Bestimmungen zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus sind die Beratungsgespräche auch per Chat oder Videotelefonie möglich. (Felix Heyder /dpa)

Die Konfliktberatungsstellen für Schwangere in Bremen bleiben weiterhin geöffnet und führen Beratungsgespräche durch, das teilt die zuständige Gesundheitsbehörde in Bremen mit. Wegen der Bestimmungen zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus müssten die Beratungsgespräche nicht zwingend persönlich geführt werden. Sie seien auch per Chat oder Videotelefonie möglich, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Der Beratungsschein könne per Telefax, Computerfax oder als Mail-Anhang versendet werden. „Die Einschränkungen durch Paragraf 218 sind bereits sehr hoch, durch die jetzige Situation werden sie noch größer. Wir schaffen mit dieser Reglung eine Abhilfe, um trotz Kontaktverbots eine schnelle Beratung bekommen zu können“, betont Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).

Die Maßnahmen sollen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern, heißt es in der Mitteilung. Die Hinweise seien nicht als Anordnung der Schließung oder teilweisen Schließung von Beratungsstellen zu verstehen. Werde das Angebot zur persönlichen Beratung aufrechterhalten, müssten die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts unbedingt eingehalten werden. Ein straffreier Schwangerschaftsabbruch nach dem Strafgesetzbuch erfordere zwingend die Vorlage eines Beratungsscheins.

Da eine persönliche Beratung weder im Strafgesetzbuch oder im Schwangerschaftskonfliktgesetz des Bundes noch im bremischen Schwangerenberatungsgesetz explizit vorgeschrieben sei, könne die aktuelle Regelung angewendet werden, um die Möglichkeit einer unverzüglichen Beratung sicherzustellen. Eine Übersicht zu Beratungsstellen: www.gesundheit.bremen.de (Rubrik Gesundheit).