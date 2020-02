Das Institut hat keinerlei Einfluss auf den Unterricht in Schulen in Bremen und Bremerhaven. (Felix Kästle/dpa)

Der Chinesisch-Unterricht an Bremer Schulen wird nicht von Lehrkräften aus dem Konfuzius-Institut gegeben. Das hat das Bildungsressort auf Anfrage der WESER-­KURIER erklärt. Demnach hat das Institut keinerlei Einfluss auf den Unterricht an Schulen in Bremen und Bremerhaven. Zuvor hatte die Grünen-Fraktion weitere Nachfragen zu der Institution gestellt, weil eine in der vergangenen Woche veröffentlichte Senatsantwort aus ihrer Sicht lückenhaft war.

Der Senat hatte in seinem Papier erklärt, dass das Konfuzius-Institut bei seinen Kooperationen mit Hochschulen in Bremen die Studierenden und Wissenschaftlerinnen nicht im Sinne der chinesischen Regierung beeinflusse. Solveig Eschen, wissenschaftspolitische Sprecherin der Grünen, hatte in einer weiteren Nachfrage die „nicht detailliert beschriebene Zusammenarbeit“ des Institutes mit fünf Bremer Schulen in dem Bericht des ­Senats bemängelt.

„Wir sehen in Bremen und Bremerhaven weiteren Aufklärungsbedarf zum chinesischen Einfluss durch das Konfuzius-Institut“, so Eschen. Demnach sei unklar, ob die eingesetzten Lehr- und Lernmaterialien zuvor vom Landesinstitut für Schule überprüft würden oder überhaupt zugelassen seien. Auch, ob die eingesetzten Lehrkräfte über chinesische Fördertöpfe bezahlt würden, sei aus ihrer Sicht offen.

„Das Institut hat keinen Einfluss“, erklärte Ressortsprecherin Annette Kemp. Lernmaterialien, die an Bremer Schulen benutzt werden, überprüfe das Bildungsressort im Voraus. Unterrichtende Lehrerkräfte seien direkt über die Bildungsbehörde angestellt. Welche Inhalte im Konfuzius-Institut selber gelehrt würden, sei – wie auch beim Institut Francais oder dem Instituto Cervantes – Sache der Einrichtung. „Die Kulturinstitute haben ihre eigenen Leute und ihre eigenen Programme.“