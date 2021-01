Der frühere Senator Konrad Kunick ist tot. Wie die Senatskanzlei mitteilte, starb der SPD-Politiker am Freitag im Alter von 80 Jahren. Dem Senat gehörte Kunick von 1987 bis 1991 als Senator für Häfen, Schifffahrt und Verkehr an, bis 1989 auch als Senator für Arbeit und bis 1991 als Senator für das Bauwesen.

Als Politiker von „außergewöhnlichem Format“ würdigte Bürgermeister Andreas Bovenschulte seinen verstorbenen Parteifreund. Kontroversen und Debatten sei Kunick nie aus dem Weg gegangen. „Deshalb waren Parteitage mit ihm auch eines nicht: langweilig.“

Kunick kam wurde am 15. Mai 1940 in Leipzig geboren. Für die SPD saß er von 1971 bis 1987 und von 1991 bis 1994 in der Bremischen Bürgerschaft, von 1985 bis 1987 als Fraktionsvorsitzender. Von 1978 bis 1986 war Kunick Landesvorsitzender der Bremer SPD, als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Bremen-West von 1994 bis 2002 auch Bundestagsabgeordneter.

In Erinnerung bleibt er nicht zuletzt als leidenschaftlicher Dauercamper, der sich für den Erhalt des alten Campingplatzes am Unisee einsetzte.