Nach einem Verkehrsunfall ist die Konsul-Smidt-Straße in der Überseestadt derzeit in beiden Richtungen gesperrt, teilt die Polizei mit (Symbolbild). (dpa)

Die Konsul-Schmidt-Straße in der Bremer Überseestadt ist wieder frei, die Sperrung stadteinwärts aufgehoben. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Über den Unfallhergang gab es von der Polizei am Montagabend noch keine Angaben, nur so viel: ein Radfahrer war beteiligt. In der Folge musste nicht nur die Konsul-Schmidt-Straße Richtung Auf der Muggenburg gesperrt werden, auch die Linien 3 und 5 der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) mussten umgeleitet werden. Inzwischen fahren sie wieder auf der regulären Strecke.

++ Dieser Artikel wurde um 20.29 Uhr aktualisiert ++