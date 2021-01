Nach der neuen Vorgabe des Corona-Gipfels zählen Kinder als eigenständige Personen. Das will Bremen anders regeln. (Swen Pförtner/DPA)

Der Bremer Senat hat am Mittwoch darüber beraten, wie auf Landesebene die neue Beschränkung von privaten Zusammenkünften ausgelegt werden soll. Laut dem Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kann ein Haushalt maximal noch eine haushaltsfremde Person treffen. In Bremen sollen Kinder bei dieser Regelung nicht als eigenständige Personen gezählt werden, sodass sie zum Beispiel in Begleitung eines Elternteils Freunde und Verwandte besuchen können.

Das bestätigte Regierungssprecher Christian Dohle dem WESER-KURIER. Unklar ist noch, ob es wie bei den Beschränkungen zuvor eine Altersgrenze von 14 Jahren gibt oder nicht. Die endgültige Formulierung für die neue Coronaverordnung muss laut Dohle noch ausgearbeitet werden.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hatte bereits kurz nach dem Corona-Gipfel am Dienstag, 5. Januar, davon gesprochen, dass Besuche auch für Kinder weiterhin möglich sein müssten.