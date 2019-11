Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung wurde ins Kontor zu einem VIP-Abend mit Rundgang eingeladen. Schon da gab es laut Projektentwickler Max Zeitz ein positives Feedback. (Christian Kosak)

Vegesack. Auch wenn am Freitagvormittag der eine oder andere Besucher noch von Haven Höövt sprach, den Namen gibt es schon längst nicht mehr. Das veraltete Shopping-Center am Vegesacker Hafen, das zuletzt durch Leerstände, Insolvenz der Betreiber und Korruptionsvorwürfe gegenüber der Baubehörde, weil die Verkaufsfläche zur Eröffnung doppelt so groß war, wie zugelassen, Schlagzeilen machte, ist Geschichte. Gewichen ist es einem laut Projektentwickler Max Zeitz „neuen Quartier“ im Bremer Norden.

Der erste Teil, das sogenannte Kontor, ist zum 1. November neu eröffnet worden. Das wollten sich zahlreiche Besucher nicht entgehen lassen und strömten zuhauf in den neu gestalteten hinteren Bereich mit rund 11 500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das entspricht rund einem Drittel der Größe des früheren Haven Höövts.

Max Zeitz ist zuversichtlich, dass das Kontor besser läuft als das Haven Höövt. „Für das hiesige Einzugsgebiet war die Dichte an Shopping-Centern einfach zu groß“, sagt er. Das kleinere Kontor decke den Bedarf vollkommen, habe ein anderes Nutzungskonzept und sei zudem ein Teil der Neuentwicklung des Vegesacker Hafenquartiers. „Es sind Betreiber aus der Region, also Bremen und umzu“, die Zeitz für das Kontor als wichtig ansieht. Sie hätten den richtigen „Standort-Geist“ und „Individualität“, hätten Erfahrung und die passende Logistik, so Zeitz.

„Wir sind ja noch nicht fertig.“ Damit spricht Zeitz vom baldigen Abriss des alten, vorderen Haven-Höövt-Teils und dem Bau von drei neuen Gebäuden. So sollen im Vegesacker Hafenquartier rund 160 Wohnungen, ein Hotel und Servicewohnungen entstehen, auch ein Polizeikommissariat bekommt Platz.

Ganz fertig ist auch das Kontor noch nicht: 4600 Quadratmeter Fläche werden erst im Frühjahr 2020 eröffnet. Einziehen werden dann ein Elektronik-, und ein Textilmarkt. Auch Kosmetik, Friseur und Blumen finden dort noch ihren Platz. Die ersten Besucher sprachen dennoch schon von einer „hellen, einladenden Atmosphäre“ im neuen Kontor.