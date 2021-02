Auf Baustellen ist die Überprüfung der Arbeitsschutzvorgaben besonders wichtig. (Martin Schutt /dpa)

Gefährdungsbeurteilung wird als dynamischer Prozess gesehen, der immer wieder durchlaufen werden muss – heißt es auf der Homepage der Gewerbeaufsicht Bremen. Wenn ein Kontrolleur für 1000 Betriebe zuständig ist, kann man sich ja vorstellen, wie viele Durchläufe es gibt: wenige in großen Abständen. Dabei ist Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gerade in Zeiten der Pandemie immens wichtig. Insofern kommt der Weckruf der IG Bau pünktlich, und er ist mit soliden Zahlen unterfüttert: Man hat nur die Tabellen im gut 200-seitigen Bericht des Bundesarbeitsministeriums ausgewertet.

Der Bericht zeigt zudem große Unterschiede zwischen Bremen und Niedersachsen, was die Personalausstattung betrifft. Das schlägt sich auch in der Zahl „Durchsetzungsmaßnahmen“ nieder – also der Konsequenzen, die beanstandete Unternehmen zu tragen haben. Dass derzeit wenig zu überprüfen ist, weil viele Betriebe geschlossen sind, ändert am Bedarf nichts. Nach dem Lockdown werden Kontrollen umso wichtiger sein, damit Schutzmaßnahmen weiter greifen.