Die Bremer Linke steht vor einem konfliktträchtigen Landesparteitag. Bei der Online-Veranstaltung am übernächsten Wochenende wird insbesondere Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard in der Kritik stehen, auch Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt muss sich auf Druck von der Basis einstellen.

Diverse Anträge einzelner Akteure, aber auch des Landesvorstandes widmen sich dem städtischen Klinikverbund Gesundheit Nord. Mit Rückendeckung der zuständigen Senatorin hatte dessen Geschäftsführung kürzlich ein Sanierungskonzept mit dem Zeithorizont 2024 formuliert. Es sieht unter anderem eine Verringerung des Personals im Volumen von 440 Vollzeitstellen vor. Mit Ausnahme der Pflege sollen alle Bereiche Opfer bringen, insbesondere der Verwaltungs- und der ärztliche Bereich.

Für den Landesvorstand ist ein solcher „Personalabbau mit der Brechstange“ ausgeschlossen. Zwar könne im Krankenhaussektor nicht alles so bleiben, wie es ist. Die Pflege brauche mehr Kapazitäten, während in den anderen Bereichen ein gewisser Abbau vorstellbar sei. Insgesamt dürfe die Größe der Belegschaft aber nicht unter das Niveau von 2019 fallen. Das wären etwa 170 Vollzeitstellen weniger als Ende 2020.

Während die linke Gesundheitssenatorin im Antrag des Vorstandes zwar indirekt, aber nicht persönlich kritisiert wird, attackieren sie andere Genossen frontal. Die Corona-Pandemie „darf kein Vorwand sein, um einen neoliberalen Kahlschlag in den kommunalen Kliniken des Landes durch die Senatorin der Links-Partei zur rechtfertigen und umzusetzen“, schreiben Roman Fabian und Peter Erlanson, beide Betriebsräte am Klinikum Links der Weser, der eigenen Senatorin ins Stammbuch. Bremen müsse 500 Millionen Euro in den Krankenhaussektor stecken, „und basta“. Der Senat habe schließlich auch Geld „für den Flughafen, für Daimler, für die Lufthansa, für vieles andere mehr“. Doch statt die Geno-Beschäftigten zu unterstützen, betreibe Claudia Bernhard eine „rechte Politik“ des Stellenabbaus. Fazit des Antrags: „Als Senatorin der Linken sollte sich Claudia was schämen!“

Nicht ganz so heftig, aber ebenfalls namentlich, wird die Wirtschaftssenatorin von Teilen der Basis angegangen. Wie berichtet, beschäftigen sich mehrere Anträge mit den in Bremen vorhandenen Bordellen und den Plänen für weitere Rotlichtbetriebe. Kristina Vogt wird aufgefordert, hier ein klares Stoppsignal zu setzen. Hintergrund ist ihr Streit mit Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) um die Frage, ob an der Bürgermeister-Smidt-Straße ein weiteres Bordell entstehen darf. Vogt weigert sich bisher aus rechtlichen Gründen, gegen dieses Projekt klar Stellung zu beziehen. In einem Antrag des Kreisverbandes Links der Weser wird diese Haltung als „nicht nachvollziehbar“ bezeichnet.

Wie heftig wird es also zur Sache gehen, wenn Regierungsmitglieder und aufgebrachte Basis am 27. März aufeinandertreffen? Linken-Chefin Cornelia Barth geht nach eigenen Worten „nicht mit Sorge“ in den Landesparteitag. Dass er digital abgehalten wird, könne dazu beitragen, „dass sich keine solche Dynamik entfaltet wie bei einer Präsenzveranstaltung“. Deutliche Worte in der Aussprache über die Regierungsarbeit erwartet sie allerdings schon. Und die richtet sie auch selbst an Antragsteller wie Roman Fabian und Peter Erlanson. Es gelte, „einen respektvollen Umgang miteinander zu wahren“, sonst erledige man das Geschäft des politischen Gegners.