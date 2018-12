Eltern von Drei- bis Sechsjährigen sollen schon ab August 2019 keine Beiträge mehr zahlen. Bremen orientiert sich damit am niedersächsischen Umland. (Christian Charisius/dpa)

Der Kita-Besuch soll künftig auch in Bremen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren beitragsfrei sein, das hat die Bürgerschaft bereits im März beschlossen. Um dieses Ziel zusammen mit höheren Qualitätsstandards in den Kitas auf den Weg zu bringen, hat das Bildungsressort nun ein entsprechendes Konzept für die „Beitragsfreiheit in Kindergartengruppen im Land Bremen“ vorgelegt, anhand dessen ein Bremisches Kita-Qualitäts- und Finanzierungsgesetz entwickelt werden soll. Das tritt allerdings nicht vor dem Kindergartenjahr 2020/21 in Kraft. Eltern von Drei- bis Sechsjährigen sollen schon ab August 2019 keine Beiträge mehr zahlen.

Mit dem Vorstoß orientiert sich der Bremer Senat an Niedersachsen, wo seit dem Kindergartenjahr 2018/19 keine Elternbeiträge für Kitas erhoben werden. Eine Einwohnerbindung von Familien werde seitdem für das Bundesland Bremen erschwert, heißt es in dem Konzept, da eine deutliche Konkurrenz mit dem niedersächsischen Umland in Bezug auf die Kita-Plätze bestehe. Deswegen sei eine Anpassung an die Regelung in Niedersachsen dringend notwendig, betonte unter anderem die CDU-Fraktionssprecherin für Kinder, Jugend und Familie: „Bremen ist eine Insel in Niedersachsen.“

Teilfinanzierung mit Bundesmitteln

Ab August 2019 gilt damit die Beitragsfreiheit für jedes Kind ab der Vollendung des dritten Lebensjahres für die letzten drei Kita-Jahre vor der Einschulung. Für das Land Bremen fallen damit Kosten von knapp 9,9 Millionen Euro im kommenden Jahr sowie je 25,5 Millionen und 25,9 Millionen Euro in den Jahren 2020 und 2021 an. Allerdings hofft der Senat darauf, die anfallenden Kosten mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz zu finanzieren, mit dem der Kita-Ausbau, sollten Bundestag und Bundesrat der Regelung in dieser Woche zustimmen, aus Bundesmitteln vorangebracht werden soll. „Damit können wir Mehrkosten kompensieren und weiter in die Qualität der Kitas investieren“, erklärte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Mustafa Güngör.

Die Linke begrüßte zwar das vorgelegte Konzept, kritisierte aber die Beschränkung auf die Kitas: „Was Sie außen vor lassen, sind Krippen und Horte – das finde ich ambitionslos“, sagte Sofia Leonidakis. Die Linke fordert bereits seit Ende 2016, die Kita-Beiträge schrittweise abzuschaffen. Der Vorschlag der rot-grünen Koalition sei aus ihrer Sicht ein „Krippenfernhaltekonzept“, was der Grünen-Abgeordnete Matthias Güldner vehement zurückwies: „Mit solchen Vorwürfen kommt man zu nichts.“ Vielmehr sei es denkbar, dass irgendwann auch Krippen und Horte beitragsfrei sein könnten, wenn die Finanzierung dafür stimme. Das jetzige Konzept sei als Meilenstein zu sehen, auch wenn noch einzelne Details bezüglich den endgültigen Gesetzesentwurfes zu klären sein.

Dass die Diskussion über die Beitragsfreiheit für Drei- bis Sechsjährige überhaupt von den Regierungsfraktionen im März eingebracht wurde, sorgte am Donnerstag ebenfalls für mitunter hitzige Diskussionen zwischen SPD und Linken. Denn schon vor dem Antrag hatte der CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder gefordert, bereits ab Sommer 2018 die Kita-Gebühren abzuschaffen. „Von selbst sind Sie darauf nicht gekommen“, warf Leonidakis deshalb der SPD vor.