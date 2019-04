Justizstaatsrat Jörg Schulz informierte sich vor Ort über das Konzept der JVA Bremen zum Umgang mit Extremisten. (Frank Thomas Koch)

Derzeit sitzt im Bremer nur ein sogenannter Gefährder hinter Gittern. Ein Mann aus Hamburg, verurteilt wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Dazu gibt es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Oslebshausen weitere „drei, vier Fälle, die wir beobachten“, sagt Anstaltsleiter Hans-Jürgen Erdtmann. Klingt nicht viel, bei insgesamt rund 670 Gefängnisinsassen. Trotzdem haben JVA-Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit der Justizbehörde eigens für den Umgang mit extremistischen Gefangenen ein Konzept erarbeitet.

„Es ist nicht auszuschließen, dass die Anzahl von Gefangenen mit extremistischen, insbesondere islamistischen Einstellungen und Bestrebungen künftig auch in Bremen steigen wird“, erklärt Erdtmann. „Noch sind es Einzelfälle, aber wir wollen vorbeugend tätig sein“, sagt Justizstaatsrat Jörg Schulz (SPD). Plakativer formuliert es Torben Adams, Referatsleiter der Behörde: "Radikalisierung ist ein dynamischer Prozess. In jedem Einzelfall, in dem es uns gelingt, diesen Prozess zu unterbrechen, verhindert das eventuell einen Anschlag.“

Einerseits müsse verhindert werden, dass Gefangene sich oder andere im Gefängnis radikalisierten, andererseits aber auch alle möglichen Maßnahmen für deren Deradikalisierung ergriffen werden, umreißt Hans-Jürgen Erdtmann die Aufgabe der Justizvollzugsanstalt beim Umgang mit gewaltbereiten Extremisten. Sicher, das sei eine neue Herausforderung.

Aber das Rad neu erfinden müsse der Bremer Justizvollzug dafür nicht. Letztlich gehe es auch bei dieser Klientel um dieselben Ursachen, die auch andere ins Gefängnis brächten – problematische Persönlichkeitsstrukturen zum Beispiel und schwierige familiäre Verhältnisse. Daher griffen auch bei gewaltbereiten Extremisten die gewohnten Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen der JVA. Auch mit ihnen wird eine Vollzugsplanung erstellt, eine Vereinbarung über die Aufgaben und Pflichten des Gefangenen während der Haftzeit.

Auch sie sind in das sogenannte Ansprechpartnersystem eingebunden: Jeweils vier bis sechs Gefangene werden einem Bediensteten der JVA zugeordnet. Er fungiert als ihr fester Ansprechpartner für Fragen aller Art, Sorgen und Nöte.

Beobachtet sie aber auch, um etwaige Veränderungen im Verhalten zu dokumentieren. Und schließlich gilt auch für sie die umfangreiche Vorbereitung auf die Zeit nach der Haftentlassung. „Wir nutzen also unsere reichhaltige Erfahrung in Kombination mit neu erlangtem Wissen“, beschreibt Torben Adams den Umgang mit dieser Gruppe von Gefangenen.

Zu dem „neuen Wissen“ tragen gleich mehrere Projekte und Förderprogramme bei: Dazu gehört das „Violent Extremist Risk Assessment“, ein mit Mitteln der Europäischen Union und in Kooperation mit dem niederländischen Justizvollzug eingeführtes Programm, das ermöglichen soll, die Gefährlichkeit und das Risiko ideologisch motivierter Gewalttäter einschätzen zu können.

18 Bedienstete der JVA Bremen wurden ausgebildet, um diese Risikoanalyse durchzuführen. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen an Kursen eines Fortbildungsprogramms des Europarates unter dem Titel HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) teil. Bundesweit gibt es derzeit vier zertifizierte Tutoren, die dieses Programm verwalten – zwei davon sind Mitarbeiter der JVA Bremen. Einen weiteren Baustein zum Umgang mit extremistischen Gefangenen ermöglicht das Bundesprogramm „Demokratie leben!“.

Es finanziert die Zusammenarbeit mit der Hamburger Fach- und Beratungsstelle „Legato“ und schafft damit eine wichtige Grundlage für Präventionsarbeit gegen religiös begründete Radikalisierung in der JVA Bremen. Zwei Ansätze verfolgt Legato dabei: Zum einen die Fortbildung der Bediensteten, zum anderen politische Bildung in Haft.

„Im Prozess der Deradikalisierung spielen die Mitarbeiter der JVA eine wichtige Rolle“, betont Andre Taubert von Legato. Dabei gehe es nicht allein um Fachwissen (Wie erkenne ich Islamisten? Was ist Salafismus?), sondern auch um das Verständnis für die eigene Rolle im System (Welchen Einfluss hat meine Haltung? Was kann ich besser machen?) und nicht zuletzt um Handlungssicherheit (Was wann tun? Ist das Religion oder Extremismus?).

Innovativ in Bremen sei, dass alle Mitarbeiter des Gefängnisses geschult werden, erläutert Taubert, egal ob Wärter, Sozialarbeiter oder Psychologe. Auch der zweite Ansatz von Legato in der JVA Bremen – der politische Gesprächskreis für Inhaftierte – bedeutet laut Taubert Neuland.

Bei diesem regelmäßigen einstündigen Gruppenangebot gehe es um wechselnde Themen rund um Demokratie, Staat und extremistische Bewegungen, erklärt er. „Ziel dabei ist es, erste Impulse für die Entwicklung einer positiven Grundhaltung gegenüber den Grundsäulen unserer demokratischen Gesellschaft zu geben.“

Zur Sache

Fachtagung in Berlin

Zum Themenkomplex „Radikalisierung, Risikomanagement und Sozialarbeit in und außerhalb der Haft“ führt das Bremer Justizressort am 25. und 26. April in der Landesvertretung in Berlin eine Fachtagung durch. Religiöser und politischer Extremismus sowie das Thema Resozialisierung sollen aus verschiedenen Perspektiven diskutiert werden. Dargelegt werden der Stand der Diskussion sowohl in Deutschland als auch aus internationaler Sicht.