Absage: Matthias Schweighöfer kann aus gesundheitlichen Gründen nicht in Bremen auftreten. (Britta Pedersen/dpa)

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde das Konzert abgesagt. Das teilte sein Management am Donnerstag mit. Ebenso betroffen sind die Konzerte in Zwickau am 23. Januar und in Köln am 25. Januar. Der Grund: Kurz vor dem Ende der Show in Erfurt klemmte sich Schweighöfer einen Nerv ein. Auf ärztliches Anraten muss er pausieren, um die restlichen Konzerte der Tour "Lachen Weinen Tanzen" nicht zu gefährden.

Aufgrund des engen Terminkalender des Künstlers gibt es keinen Ersatztermin. Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.