Viel Grün und viele Blumen – die Konzerte des Gartenkultur-Musikfestivals werden alle im Freien veranstaltet. (FR)

Wer Musik liebt und seine Zeit gerne draußen im Grünen verbringt, für den gibt es ab Freitag, 3. August, das Gartenkultur-Musikfestival. Vier Wochen lang werden 40 verschiedene Konzerte in 22 Städten und Gemeinden in der Region veranstaltet. Von Hagen im Bremischen im Norden, Ottersberg im Osten, Sulingen im Süden und Großkneten im Westen gibt es viele unterschiedliche Konzertorte. Elf Auftritte gibt es in der Hansestadt.

Auch musikalisch ist das Programm vielseitig: Swing, Pop, Rock, Blues und klassische Musik sind nur einige der Musikrichtungen, die es zu hören geben wird. "Um die Schätze der Region zu präsentieren, finden die Konzerte an besonderen Orten statt", sagt Susanne Krebser, Geschäftsführerin des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen, der das Festival organisiert. Demnach treten regionale und überregionale Künstler in Museen, Parks, Ritterburgen, Schlössern, Höfen, Parks aber auch in Stadt- und Privatgärten auf.

Vom Park bis zum Museum

In Bremen beispielsweise öffnen der Knoops Park, das Haus am Walde oder auch das Focke-Museum ihre Pforten für die Konzerte. In Achim wird der Rathauspark bespielt und in Thedinghausen wird im Garten des Schlosses Erbhof musiziert. Um auch unter diesem Aspekt vielfältig zu bleiben, sind auch die ausgewählten Gärten sehr unterschiedlich: "Es sind zum einen sehr traditionelle Gärten mit vielen Blumen und viel Grün, zum anderen sind es aber auch urbane Großstadtgärten", sagt die Geschäftsführerin Krebser. "Wir wollen die Vielfalt und das Besondere der Region präsentieren."

Das Eröffnungskonzert wird am 3. August um 19 Uhr im Garten des Alten Amtshauses in Wildeshausen veranstaltet. „Das erste Konzert ist kostenlos und immer wieder ein Highlight“, sagt Krebser. „Es war uns wichtig, die Konzerte zu familienfreundlichen Preisen anbieten zu können.“ Zum Startschuss des Musikfestivals wird es nach Angaben der Organisatoren beispielsweise eine Mozart-Oper der etwas anderen Art geben: Der Komponist, Geiger und Opernsänger Silvester lanniello und die Sopranistin Yvoty lanniello werden an diesem Tag als „Mozart und Polyhymnia“ auftreten.

Das Gartenkultur-Musikfestival wird bereits seit 2003 jährlich organisiert. Die Veranstaltung lockt nach eigenen Angaben gut 16 000 Besucher an und ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Kulturschaffender aus Städten und Gemeinden unter dem Dach des Kommunalverbunds, aber auch von privaten Gartenbesitzern und Vereinen sowie von Förderern und Sponsoren.

Zur Sache

Die Veranstaltungsreihe

Ein Teil der Konzerte ist kostenfrei, Karten für die kostenpflichtigen Konzerte können bei dem jeweiligen Konzertveranstalter erworben werden. Die Preise variieren zwischen drei und 24 Euro. Das letzte Konzert wird am Freitag, 31. August, in Bremen veranstaltet. Nähere Informationen zu den Musikern, Gärten, Veranstaltern und auch den nächstgelegenen Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmitteln, gibt es in den Broschüren des Gartenkultur-Musikfestivals, die in den Städten und Gemeinden des Kommunalverbunds sowie an vielen weiteren öffentlichen Stellen ausliegen, oder im Internet unter www.gartenkultur-musikfestival.de.