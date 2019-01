Bengt Beutler, Vorsitzender der Unifreunde, sprach über die Bedeutung des Wissenschaftsplans. (Frank Thomas Koch)

Was die Bremer Universität der Eiswette voraus hat? Im Gegensatz zu letzterer sind hier nicht nur seit der Gründung 1971 Frauen zugelassen und erwünscht, inzwischen ist die Bremer Uni ein im Wortsinn ausgezeichnetes Beispiel für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. „Von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz erhielt sie das Prädikat ,Gleichstellung: ausgezeichnet'“, betonte Rektor Bernd Scholz-Reiter in seiner Rede beim Neujahrsempfang der Unifreunde und auch, dass von den insgesamt 18 neuen Lehrkräften acht weiblich sind.

Die Unifreunde hatten am Montagabend traditionell in den prestigeträchtigsten politischen Raum geladen, den Bremen zu bieten hat: die Obere Rathaushalle. Auch von Unifreunde-Vorstand Christian Berg gab's einen kleinen Seitenhieb in Richtung Eiswette: „Wir hätten auch Frau Linnert willkommen geheißen.“ Linnert ist als Finanzexpertin aber nicht direkt zuständig für die Bremer Universität und die Jacobs University (JUB), deshalb hatten die Unifreunde neben knapp 200 Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft „ihre“ Senatorin, Eva Quante-Brandt, und Bürgermeister Carsten Sieling (beide SPD) eingeladen.

Ende des Monats soll der Senat endgültig den Ende Oktober von Quante-Brandt vorgestellten Wissenschaftsplan 2025 verabschieden, der den Hochschulen in den kommenden Jahren unter anderem insgesamt 343 wissenschaftliche Stellen und eine Erhöhung der Mittel um mehr als 50 Prozent verspricht. Geht es nach der Wissenschaftssenatorin, wird daran auch die Bürgerschaftswahl im Mai mit einer möglicherweise neuen Besetzung im Rathaus nichts ändern. „Für mich ist der Wissenschaftsplan nicht verhandelbar, kein Punkt darin und auch kein Komma“, sagte Quante-Brandt.

Professor Bengt Beutler, Vorsitzender der Unifreunde, hob derweil die Bedeutung des Zukunftsplans für den Wissenschaftsstandort Bremen, aber auch die Stadtgesellschaft insgesamt hervor. „Den Wissenschaftsplan durchzieht wie ein roter Faden die klare Einsicht, dass Kooperation der beste und erfolgreichste Weg auch in der Wissenschaft ist. Dieser Plan ist das Beste und das Mindeste für Bremens Zukunft.“ Wie diese in den kommenden Monaten an der Bremer Uni aussehen wird, skizzierte Scholz-Reiter und nannte unter anderem die Beteiligung an einer EU-Ausschreibung für Netzwerkuniversitäten, das neue Austauschprogramm „Excellence Chairs“ für Wissenschaftler und die enge Kooperation mit der britischen Universität Cardiff, die im März startet. „Statt Abschottung wollen wir den Austausch und die Vernetzung fördern“, sagte Scholz-Reiter.

Für die JUB war das abgelaufene kein besonders gutes Jahr – zuletzt hatten die Grohner wegen der fehlenden Akkreditierungen für ihre Studiengänge (wir berichteten) für negative Schlagzeilen gesorgt. Der Dekan Arvid Kappas, der den wegen eines Trauerfalls verhinderten Präsidenten Michael Hülsmann vertrat, bereitet außerdem gesellschaftliche Tendenzen wie Politikmüdigkeit und das offensive Zweifeln an Fakten Sorge. „Fakten verkommen zum Glauben“, sagte Kappas. „Wir müssen im Dialog eine gesunde Balance finden.“ Die Bremer Unis und Hochschulen könnten dazu Elementares beisteuern, sagte der Psychologe: „Neugier und Erkenntnisdrang machen nicht an Grenzen halt.“