Klaus Sondergeld (Frank Thomas Koch)

Gerüchte streuen, Lügen verbreiten – es gibt klare Worte für das, was heute gern Fake News genannt und digital verbreitet wird. Dagegen helfen nur professionell geprüfte Informationen auf allen Kanälen, denen das Publikum zu Recht vertraut. Zwei Drittel der Deutschen halten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für glaubwürdig.

Das ist ein unschätzbarer Wert für die demokratische Meinungs- und Willensbildung in unserem Land. Um seinen Preis gibt es Diskussionen. Daher haben die Länder eine „AG Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten“ eingerichtet. Die ARD unternimmt ihrerseits Anstrengungen, Kosten zu senken.

In der Geburtsstunde unserer Demokratie kamen der Föderalismus und der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Zwillinge zur Welt. Das historische Erbe ist für beide Seiten Auftrag, einander zu bewahren. Eine Umlagefinanzierung per gesetzlich festgelegtem Beitrag ist nicht ungewöhnlich.

Angebot für 14- bis 29-Jährige

Unsere Straßen werden gemeinschaftlich bezahlt. Der Sozialstaat stellt solidarisch finanzierte Sicherungssysteme bereit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein demokratisches Sicherungssystem. Wer sich regelmäßig in sozialen Medien politisch informiert, vertraut dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Schnitt weniger.

Was sollen Jüngere von Sendern halten, die in der neuen Medienwelt nicht vorne dabei sind? Die Länder haben auf einen befürchteten „Generationenabriss“ reagiert und ARD und ZDF mit einem Angebot für die 14- bis 29-Jährigen beauftragt. Seit Oktober 2016 ist Funk mit unterschiedlichsten Endgeräten, aber nicht per Fernseh- oder Radioantenne zu empfangen.

Nicht nur der Grimme-Preis für die Serie „Wishlist“, entwickelt bei Radio Bremen, belegt die Qualität. Auch die Nutzungsdaten gedeihen vielversprechend. Das demokratische Sicherungssystem öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss Publikum jeden Alters dort erreichen können, wo es nun einmal ist – am besten auch mit eigener digitaler Plattform.

Rundfunkunternehmen produzieren verantwortlich

Ökonomisch und im Netz erfolgreiche Zeitungen sind für die Demokratie ebenso unverzichtbar. Sie werden nicht von beitragsfinanzierten Sendern herausgefordert, sondern aus Silicon Valley. Nur konstruktive Dialoge und Kooperationen zwischen Verlagen und öffentlich-rechtlichen Sendern können helfen.

Die Rundfunkunternehmen produzieren verantwortlich, was im Internet am wertvollsten ist: bewegte Bilder und lebendige Originaltöne. Sie sind bereit, den Schatz zu teilen. Aber sie brauchen gesetzliche Grundlagen, die ihnen bei jeder technischen und sozialen Weiterentwicklung der Medien ermöglichen, die Beitragszahler in ihrer ganzen Vielfalt anzusprechen.

Unser Gastautor ist Rundfunkratsvorsitzender von Radio Bremen. Zuvor hat der 63-Jährige unter anderem die Pressestelle der Universität Bremen geleitet, war Sprecher des Bremer Senats und Geschäftsführer von Bremen Marketing.