Obst und Müsli – so kann ein Bio-Frühstück für Schüler aussehen. (Frank Thomas Koch)

Im Februar 2018 wurde der „Aktionsplan 2025 – Gesunde Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung der Stadtgemeinde Bremen“ beschlossen. Mehr Biokost in Schulmensen, Kindertagesstätten sowie den städtischen Krankenhäusern und Betriebskantinen lautet das Ziel, das in den meisten der genannten Einrichtungen bis Ende 2022 erreicht sein soll. Die Grünen haben sich nach dem aktuellen Stand der Umsetzung des Aktionsplanes erkundigt. Die Antwort des Senats liegt jetzt vor. Und fällt ernüchternd aus, sagt Jan Saffe, ernährungspolitischer Sprecher der Grünen. Es gebe zwar durchaus erfreuliche Entwicklungen, insgesamt aber „ist es erschütternd, wie wenig weit man noch ist“.

In seiner Antwort auf einen ganzen Fragenkatalog der Grünen, bekennt sich der Senat zunächst ausdrücklich zu der politischen Entscheidung „für eine hohe Qualität der Gemeinschaftsverpflegung und den Einsatz von Bio-Lebensmitteln“. Bremen gelte „bundesweit als Vorbild, mit Signalwirkung für zahlreiche Folgevorhaben“. Mit der Umsetzung des Aktionsplans steige die Nachfrage nach ökologischen Produkten aus der Region. Dies wiederum sei ein direkter Beitrag zum Klimaschutz und entspreche den globalen und nationalen Nachhaltigkeitsstrategien. Für Jan Saffe ist dies ein durchaus positiver Punkt im senatorischen Zwischenbericht: „Der Zusammenhang zwischen Ernährung, Klimawandel und Nachhaltigkeit wird anerkannt, und dass Bremen dafür einen Beitrag leisten kann.“

Weniger zufrieden ist Saffe mit der konkreten inhaltlichen Umsetzung des Aktionsplanes. Er habe nach wie vor den Eindruck, dass sich niemand „so richtig“ darum kümmere. Die Bürgerschaft habe den Plan nun einmal beschlossen, „also müssen wir da halt irgendwie durch“, laute die Maxime. So hänge das Ganze letztlich nach wie vor in großen Teilen vom Engagement an der Basis ab und bleibe deshalb, wie am Beispiel Schulen und Kitas zu sehen, ein Flickenteppich. „Einige setzen es um, andere nicht. Und eine Datenerhebung gibt es auch immer noch nicht.“

Der Bericht des Senats bestätigt Saffes Kritik. Auch mehr als eineinhalb Jahre nach dem Beschluss der Bürgerschaft ist noch von fehlender Koordinierung und Steuerung des Prozesses die Rede sowie von Unsicherheiten bei der Frage der Verbindlichkeit bei der Umstellung auf Bioprodukte. Die federführende Behörde der Senatorin für Klimaschutz und Umwelt habe aber jetzt konkrete Maßnahmen und Arbeitsstrukturen erarbeitet, um die Umsetzung des Aktionsplans zu ermöglichen. Diese Struktur sei derzeit in Abstimmung mit den betroffenen Ressorts.

Aktuell lediglich Schätzungen

Zum konkreten Stand der Umstellung bei Fleisch, Obst und Gemüse in Schulen und Kitas gefragt, muss der Senat passen. Aktuell könnten hierzu lediglich Schätzungen abgegeben werden. Mehrfach taucht dagegen in dem Bericht der Hinweis auf das Fehlen der erforderlichen personellen Ressourcen zur Umsetzung des Aktionsplanes auf.

„Immerhin sind dafür jetzt zwei Leute eingestellt worden“, sieht Jan Saffe auch hier zumindest den erklärten Willen voranzukommen. Er wünsche sich trotzdem mehr Herzblut und Leidenschaft, auch und gerade auf Seiten der zuständigen Senatoren, sagt Saffe und bemüht noch einmal das Beispiel Schule: „Die gesunde Ernährung sollte ein Hauptinteresse der Senatorin für Bildung sein. Nicht nur das Beschaffen von Tablet-PCs.“