Zahlreiche Ausgaben des Koran wurden in der Moschee zerrissen und teilweise in die Toilette gestopft. (Schura Bremen)

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) und andere Verbände haben die Schändung des Korans in einer Bremer Moschee scharf verurteilt. Die Tat ziele darauf ab, "die Spirale von Hass und Gewalt gegen Muslime und ihre Moscheen" anzutreiben, sagte der Zentralratsvorsitzende Aiman Mazyek am Dienstag in Berlin. Der ZMD fordere eine umfassende Aufklärung und strikte Ahndung der Tat.

In der Rahma-Moschee in der Innenstadt von Bremen hatten ein oder mehrere unbekannte Täter am Samstag etwa 50 Exemplare des Korans zerrissen. Blätter der Heiligen Schrift des Islams wurden nach Angaben des Bremer Moscheenverbandes Schura in eine Toilette gestopft. Die Polizei bestätigte diesen Sachverhalt. Der Staatsschutz der Bremer Polizei ermittele weiter, sagte ein Sprecher am Dienstag. Es gebe aber keinen neuen Sachstand. Nach Angaben vom Samstag wird ein politisch oder religiös motivierter Hintergrund der Tat geprüft.

Die Schura erinnerte an einen weiteren mutmaßlich islamfeindlichen Angriff in Bremen Ende Mai. Dabei hatte ein Messerstecher einen jungen Muslim verletzt. In Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) hatten Unbekannte im Mai einen Schweinekopf an einer Moschee abgelegt. Das Schwein gilt im Islam als unrein. (dpa/lni)