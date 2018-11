Ein Krankenhausaufenthalt in Bremen kostet weit über dem Bundesdurchschnitt. (Christian Kosak)

Klinikaufenthalte sind in Bremen im bundesweiten Vergleich mit am teuersten. Im kleinsten Bundesland überstiegen die durchschnittlichen Fallkosten 2017 zum ersten Mal den Betrag von 5000 Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Demnach liegt Bremen im Ländervergleich bei den Kosten für Klinikaufenthalte mit im Schnitt 5111 Euro auf Platz 2 - hinter Hamburg. Bei dem Spitzenreiter sind die Kosten mit 5408 Euro pro Fall am höchsten.

Neben Bremen und Hamburg übersteigen die durchschnittlichen Fallkosten auch in Baden-Württemberg und Berlin erstmals den Betrag von 5000 Euro. Niedersachsen liegt mit durchschnittlichen Kosten von 4549 Euro pro Fall im unteren Mittelfeld des Rankings und leicht unter dem bundesweiten Schnitt von 4695 Euro. In Brandenburg waren die Durchschnittskosten mit 4235 Euro am niedrigsten.

Ärzte und Pfleger behandelten in den 180 Krankenhäusern in Niedersachsen im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Patienten. Die Kosten: 7,8 Milliarden Euro. In Bremen waren es in 14 Kliniken knapp 210 000 Patienten und Gesamtausgaben von 1,1, Milliarden Euro. Die stationäre Krankenhausversorgung in der Bundesrepublik ist 2017 insgesamt teurer geworden. Sie kostete bei rund 19,4 Millionen versorgten Patienten rund 91,3 Milliarden Euro - das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Neben den Ausgaben für stationäre Krankenhausaufenthalte fallen in dem Sektor weitere Kosten an, sogenannte nichtstationäre Leistungen. Darunter sind Ausgaben für Ambulanzen oder Forschung und Lehre. Rechnet man diese dazu, ergeben sich für 2017 Gesamtkosten in Höhe von 105,7 Milliarden Euro.