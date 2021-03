Bei den Bremer Suppenengeln können sich Bedürftige und Wohnungslose freiwillige auf Covid-19 testen lassen. (Frank Thomas Koch)

Obdachlose und weitere bedürftige Bremerinnen und Bremer können sich ab sofort bei den Bremer Suppenengeln freiwillig auf Covid-19 testen lassen. Mehr als 20 Menschen haben am Montag von dem kostenlosen Angebot während der Essensausgabe an der Ausgabestelle Nelson-Mandela-Platz Gebrauch gemacht, wo die Aktion startete. Dank der Unterstützung der examinierten Krankenschwester Britta Meenen (Foto) ist die fachgerechte Durchführung der Tests sichergestellt, so der Verein. Die Tests werden fortan an wechselnden Tagen an einer der fünf Essensausgabestellen angeboten. Für die 1000 Antigen-Schnelltests, die die Firma Bestbion dem Verein gespendet hat, ist Peter Valtink als Geschäftsführer der Bremer Suppenengel dankbar, wie er betont. Bei einem positiven Ergebnis melden die Suppenengel den Fall dem Gesundheitsamt. Betroffene müssen danach einen PCR-Test machen und sich in Quarantäne begeben. Nach Valtinks Kenntnis hat das Sozialressort dafür Zimmer angemietet.