Ältere Menschen gehören zur Risikogruppe für einen schweren Verlauf, wenn sie mit dem Coronavirus infiziert sind: Ab diesem Freitag können sich über 65-Jährige in Bremer Apotheken sogenannte FFP-2-Masken kostenlos abholen, das bestätigt die Bremer Apothekerkammer dem WESER-KURIER. Diese Masken bieten einen effektiveren Schutz vor Coronaviren und anderen Krankheitserregern.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hatte die kostenlose Ausgabe in seiner Regierungserklärung am 31. Oktober angekündigt. Der Senat habe vor einer Woche zwei Millionen Euro aus dem Bremen-Fonds für die Ausgabe der FFP2-Masken zur Verfügung gestellt, so Christian Dohle, Sprecher des Bürgermeisters und der Senatskanzlei.

Menschen ab 65 Jahren bekommen demnach laut der Apothekerkammer pro Monat eine Packung mit je zehn Masken. Eine Ausweiskontrolle, ob die Person bereits das erforderliche Alter erreicht hat, soll es in den Apotheken nicht geben. Dies bestätigte ein Apotheker dem WESER-KURIER an diesem Montag. Derzeit würden die Masken an alle Apotheken im Stadtgebiet verteilt. Die Apothekerkammer übernimmt Organisation und Verteilung im Auftrag des Senats.

Bereits im Vorfeld hatten Apotheker die Befürchtung geäußert, dass es durch die Ausgabe Masken zu langen Schlangen und dichtes Gedränge vor den Geschäften geben könnte.