Noch muss man für die Benutzung der Straßenbahn in Bremen zahlen. (Christina Kuhaupt)

Das Thema kam in dieser Woche für mich völlig überraschend auf und dominierte dann die Diskussionen in Deutschland: Die Bundesregierung in Berlin hält die Einführung eines kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs für möglich. Das Projekt soll zeitnah in fünf deutschen Städten getestet werden. Getrieben durch Forderungen der EU nach Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte, die in 70 deutschen Städten anhaltend überschritten werden, droht Deutschland eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Daher also dieser überraschende Vorstoß. Aber so reizvoll dieser Vorschlag auf den ersten Blick auch sein mag, er birgt meines Erachtens mehr Probleme als Vorteile und damit teile ich die Auffassung unseres Bremer Verkehrssenators.

Erstes Problem: Kostenlosen ÖPNV gibt es nicht. Die für die Infrastruktur, das Personal, die Bahnen, Busse entstehenden Kosten müssen auch in Zukunft bezahlt werden. Nicht mehr wie bisher vom Nutzer, sondern von uns allen, deren Steuergelder für diese Kosten aufkommen müssen.

Zweites Problem: Um den zu erwartenden Zuwachs an Fahrgästen bewältigen zu können, werden zusätzliche Kosten für weitere Verkehrsmittel und Personal entstehen.

Nicht komfortabler, sondern unbequemer

Drittes Problem: Wird es gelingen, die Luftverschmutzung, die vor allem durch Dieselfahrzeuge verursacht wird, durch einen kostenlosen ÖPNV zu reduzieren? Fachleute bezweifeln das. Autofahrer, insbesondere Pendler, die aufgrund einer schlechten Anbindung auf den PKW angewiesen sind, werden in der Regel nicht viel längere Anfahrtszeiten in Kauf nehmen und das kostenlose Angebot nicht annehmen.

Viertes Problem: Da nach wie vor das Auto das bequemste Verkehrsmittel ist, muss der ÖPNV in Sachen Schnelligkeit (keine Staus) und Komfort deutlich nachbessern. Da sind ohne Frage in Bremen sehr positive Ansätze zu sehen, beispielsweise die Anbindung unseres Flughafens, wo man mit der Linie 6 fast an den Eincheckschalter fahren kann. Allerdings muss man dann auch bis zum Eintreffen der letzten Flugzeuge den 10-Minuten-Takt beibehalten.

Wenn aber nun in Zukunft deutlich mehr Fahrgäste mit Bussen und Bahnen verkehren, wird das in der Regel nicht komfortabler, sondern noch enger und unbequemer. Das wissen alle, die vor acht Uhr oder in den Feierabendstunden den ÖPNV nutzen.

Fünftes Problem: Untersuchungen haben ergeben, dass vor allem Radfahrer und Fußgänger ein derartiges kostenloses Angebot annehmen. Da sage ich natürlich als begeisterter und aktiver Sportler, dass es mir eigentlich lieber wäre, wenn diese sich bewegende Personengruppe das auch in Zukunft machen würde, denn Bewegung hält gesund und fit. Allerdings ist auch erwiesen, dass Pensionäre dieses Angebot gern nutzen. Und das wiederum ist wegen der Mobilität dieser Personengruppe ohne Frage zu begrüßen.

Mein Fazit zu dieser Debatte: Da es keinen kostenlosen ÖPNV gibt, sollten die Verantwortlichen folgende Gedanken einbeziehen: Senkung der Fahrpreise und Verbesserung des Angebotes im ÖPNV. Städte und Kommunen sollten hier eine beachtliche finanzielle Hilfe leisten. In ländlichen Gebieten sollten zusätzliche Anreize für Mitfahrgelegenheiten für Pendler geschaffen werden. Die Außenbezirke im Umland müssen deutlich besser angebunden werden.

Die Autokonzerne, die mit ihren umweltbelastenden Fahrzeugen die Luft in unseren Städten verpesten, sollten auch einen finanziellen Beitrag zu der Verbesserung der Luft in unseren Städten leisten, damit es letztendlich nicht ausschließlich der Steuerzahler ist, der dieses Projekt der Bundesregierung zahlt.