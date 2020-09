Mit vorbereitenden Maßnahmen für den Neubau des Straßenbahn-Endhaltepunktes Gröpelingen ist bereits vor einigen Monaten begonnen worden. (Frank Thomas Koch)

Die neue Umsteigeanlage am Straßenbahn-Endhaltepunkt Gröpelingen wird deutlich teurer, als es die Fachleute der Baubehörde vor zwei Jahren veranschlagt hatten. Statt 16,7 Millionen Euro wird das Haus von Senatorin Maike Schaefer (Grüne) nun wohl 20,7 Millionen Euro für das Projekt hinblättern müssen. Das geht aus internen Unterlagen hervor, die dem WESER-KURIER vorliegen. Die Baubehörde räumt darin ein, die jährliche Kostensteigerung bis zum Realisierungszeitpunkt im Jahr 2021 zu gering angesetzt zu haben. Dass die vermutete und die tatsächliche Teuerung jedoch so stark auseinanderfallen, wie jetzt deutlich wird, sei bei der Planung der Bauleistungen „nicht zu erwarten“ gewesen.

Der Umbau der „Drehscheibe Gröpelingen“ geht auf einen Senatsbeschluss aus dem Jahr 2015 zurück. Damals wurden die Weichen für die Beschaffung von 77 neuen Straßenbahnen gestellt, was in der Konsequenz auch eine Umgestaltung des Endhaltepunkts mitsamt seiner Infrastruktur erforderlich macht. Stadt und Bremer Straßenbahn vereinbarten eine Aufgabenteilung: Für den Neubau des eigentlichen Betriebshofs zeichnet die BSAG verantwortlich, während die Stadt die Halte- und Umsteigeanlage sowie die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen erneuert.

Baupreissteigerung von elf Prozent

2018 machten sich die Projektplaner des Bauressorts an die Kostenberechnung. Als Grundlage diente eine Entwurfsplanung. Kalkuliert wurde mit einer Kostensteigerung von jährlich zwei Prozent bis 2021. Die reale Baupreissteigerung zwischen 2018 und 2020 liegt jedoch bereits bei insgesamt elf Prozent und wird bis 2021 laut dem Behördenpapier wohl auf rund 18 Prozent klettern. Außerdem seien gegenüber dem Planungsstand von 2018 „zusätzliche Erkenntnisse“ in die Ausschreibung eingeflossen. So wisse man inzwischen, dass „für die Baumaßnahme diverse und vielfältigere Absperrzustände“ notwendig sind. „Dieses spiegelt sich auch in überdurchschnittlich hohen Bausstelleneinrichtungskosten wider“, heißt es in der Vorlage. Ein weiterer Kostentreiber sei die Kleinteiligkeit der Bauabschnitte. Daraus resultiert ein erhöhter Koordinierungsaufwand, den die Baufirmen in ihren Kalkulationen mit entsprechenden Aufschlägen berücksichtigen.

Gibt es eine Möglichkeit, den Kostensprung noch zu dämpfen, etwa durch Abstriche am Bauprogramm? Nein, sagt das Bauressort. Da die neuen Straßenbahnen nach und nach in Dienst gestellt werden, sei eine Realisierung des Projektes bis Ende 2022 zwingend. Ein Verzicht auf Teile der geplanten Umbaumaßnahmen komme nicht infrage. Von der Europäischen Union gibt es nämlich einen Förderbescheid für die Verbesserung des städtebaulichen Umfeldes des Straßenbahn-Endhaltepunktes. Würde anders gebaut, als gegenüber der EU angegeben, könnte dies die Fördermittel nachträglich gefährden.

Mehr zum Thema Mit Video Straßenbahndepot in Gröpelingen wird abgerissen Ein nachhaltiger Abriss soll es sein: Seit Wochen zerlegt ein Hydraulikbagger das Straßenbahndepot ... mehr »

Der WESER-KURIER bemühte sich am Mittwoch bei der Baubehörde um Aufklärung. Weshalb hat man 2018 bei der Schätzung der Kostenentwicklung bis 2021 so sehr daneben gelegen? Auf diese Frage ging der Sprecher des Amtes für Straßen und Verkehr, Martin Stellmann, inhaltlich nicht ein. In seiner schriftlichen Antwort wiederholte er lediglich die Feststellung aus dem Behördenpapier, dass „eine Preisentwicklung in dieser Größenordnung zum Zeitpunkt der damaligen Kostenentwicklung nicht zu erwarten war“.

Daten des Statistischen Bundesamtes legen allerdings einen anderen Schluss nahe. Auf der Website der Behörde lässt sich die Entwicklung der Baupreise zwischen Mai 2017 und Mai 2020 ablesen, aufgeschlüsselt nach einzelnen Sparten. Im Tiefbau, um den es bei dem Gröpelinger Projekt im Wesentlichen geht, lagen die Teuerungsraten seit 2017 nie bei zwei Prozent. Der niedrigste Wert im Vergleich zum Vorjahresmonat war im Mai 2017 mit 3,7 Prozent erreicht, zeitweise lag er auch deutlich darüber.

Der Bauunternehmer und frühere Präses der Bremer Handwerkskammer, Jan-Gerd Kröger, findet die Kalkulation der Baubehörde „mindestens blauäugig“. So habe es 2018 – also zum Zeitpunkt der Kostenberechnung – im Baugewerbe eine Tariferhöhung für zwei Jahre in Höhe von gut sechs Prozent gegeben. „Diesen Faktor hätte man ja mindestens berücksichtigen müssen“, von der Teuerung bei den Baustoffen ganz zu schweigen, findet Kröger.