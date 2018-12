Der Antragsstau in der Behörde trifft die­jenigen, die ihre Kinder bei Elternvereinen oder von Tagesmüttern/Tagesvätern betreuen lassen und Anspruch haben auf Rückzahlung eines Teils oder der gesamten Gebühr. (Jan-Philipp Strobel /dpa)

Monatelang mussten Bremer Eltern auf die Erstattung von Betreuungskosten ­warten. Mehr als 3000 Rückzahlungsanträge ­lagen im Sommer auf Halde. Als sich Betroffene in einem offenen Brief an die Kinder- und Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) wandten, geriet diese in Zugzwang. Der ­zuständige Abteilungsleiter wurde abgelöst, eine Telefon-Hotline eingerichtet, und Bogedan kündigte mehr Personal für die Eltern­beitragsstelle an. Der größte Teil des Aktenbergs sollte bis nach den Herbstferien abgearbeitet sein. Das hat offenbar geklappt, schaut man auf die Zahlen der Bildungsbehörde von Mitte Oktober. Mehr als 2100 Anträge sind abgehakt.

Der Antragsstau in der Behörde trifft die­jenigen, die ihre Kinder bei Elternvereinen oder von Tagesmüttern/Tagesvätern betreuen lassen und Anspruch haben auf Rückzahlung eines Teils oder der gesamten Gebühr. Wer nicht gut verdient, bekommt Geld von der Stadt zurück – so sollte es sein, klappte aber nicht. Schon im Frühjahr hatten Eltern das Nachsehen; die Beitragsstelle konnte den ­Ansturm nach einer Gebührenerhöhung bei Elternvereinen nicht bewältigen. Bis Ende ­August lagen ihr 2325 unbearbeitete Anträge vor. Hinzu kamen 1113 Fälle in der Tagespflege.

Mehr zum Thema Antragsstau in Bremen Bildungsbehörde: Angehörige sollen Aktenberg abarbeiten Angehörige von Mitarbeitern sollen helfen, den Berg unerledigter Akten in der Elternbeitragsstelle ... mehr »

Mit einem personellen „Kraftakt“, so Ressortsprecherin Annette Kemp, ging man ab August den Aktenberg an. Alle alten Anträge zu Elternvereinen würden nun bearbeitet. Seit September seien weitere aufgelaufen, die sich auch alle in der Bearbeitung befänden. „Insgesamt wurden 2170 Anträge (Stand 15. Oktober) entschieden.“ In 395 Fällen fehlten noch Unterlagen, aber auch diese Anträge seien in Bearbeitung.

13 zusätzliche Mitarbeiter hatten der Behörde geholfen, die Misere in den Griff zu bekommen. Zuvor waren 4,5 Stellen besetzt. Außerdem meldeten sich mehr als 20 Mitarbeiter des Bildungsressorts nach einem internen Aufruf zur Unterstützung. Durch ihre Mehrarbeit unter der Woche oder in Wochenendeinsätzen konnten Rückstände abgebaut werden.

Auch Altfälle müssen noch geprüft werden

Senatorin Bogedan habe sich für die „enorme Leistung“ bei allen bedankt, sagt ihre Sprecherin. Beim Abarbeiten der Anträge zur Tagespflege geht es hingegen langsamer voran. Aber alle seien in Bearbeitung, so Sprecherin Kemp. „Es gibt noch 180 Altfälle, die geprüft werden, gleichzeitig werden die neuen Prüffälle abgearbeitet“, erklärt sie. „Gänzlich durch sind wir mit diesen Fällen Ende des Jahres.“

Tagespflege-Anträge waren zunächst nachrangig behandelt worden. Priorität hatten die Fälle in den Bremer Elternvereinen, weil sich der Antragsstau dort unmittelbar auf die Finanzlage der Betroffenen auswirkt. Denn bei diesen Vereinen müssen die Familien in Vorleistung gehen und zunächst den vollen Gebührensatz entrichten. Als die Zuschüsse der Stadt ausblieben, gerieten Eltern in finanzielle Schieflage. Einige konnten die Gebühren nicht mehr zahlen und brachten teilweise auch die Elternvereine in Bedrängnis (wir berichteten).

Mehr zum Thema Hunderte Eltern warten Kita-Platzvergabe mit Hindernissen Anfang Oktober waren in einigen Stadtteilen noch zahlreiche Kita-Plätze frei. Allerdings ist das ... mehr »

Markus Stilz hatte mit anderen Vätern im Sommer das lange Warten auf Zuschüsse scharf kritisiert. Er lässt sein Kind in der Kita eines Elternvereins in Hastedt betreuen. Nun sagt er, die Elternbeitragsstelle arbeite „deutlich strukturierter“. Früher habe es zu wenig Personal gegeben, jetzt komme man auch telefonisch besser zu den Mitarbeitern durch. Stilz spricht von einer positiven Resonanz der Eltern auf die Maßnahmen der Behörde – auch wenn er nicht weiß, ob über die Anträge anderer Familien in der Kita inzwischen entschieden wurde. Mit ihrer Kritik hätten sie „etwas bewirkt“, findet er.

Änderung des Zahlungssystems soll Wartezeit verkürzen

Was tun, damit sich die Warterei nicht ­wiederholt? Das wollte die CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Sandra Ahrens unlängst von der Behörde erfahren. Auf einer Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung hieß es dazu von Behördenseite, die Leitung lasse sich jetzt wöchentlich über den aktuellen ­Bearbeitungsstand in der Elternbeitragsstelle unterrichten. Außerdem plant die Verwaltung eine grundlegende Änderung des Zahlungssystems für Elternvereine. Es werde an einem zentralen Beitragseinzug gearbeitet, bestätigt die Sprecherin der Bildungsbehörde.

Die ­Elterngeldstelle solle zur Performa Nord (Senatorin für Finanzen) „umziehen“. Ohnehin könnte einiges einfacher werden, wenn die Beitragsfreiheit kommt. Laut Senatsbeschluss sollen vom Kita-Jahr 2019/2020 an für die Betreuung von Drei- bis Sechsjährigen (Ü3) keine Gebühren mehr anfallen. Niedersachsen hat diesen Schritt bereits gemacht. In der Bremer Elternbeitragsstelle könnte es dann ab Sommer weniger zu tun geben. ­Allerdings wird es weiter saisonale „Auftragsspitzen“ geben, sagt die Behörde, zeitweise seien deshalb mehr Beschäftigte nötig.