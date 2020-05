Die "Franzius" wird im Hohentorshafen mit dem Schiffskran "Athlet" zur Reparatur aus dem Wasser gehoben. (Frank Thomas Koch)

Der Vegesacker Weserkahn „Franzius“ schwebte im Hohentorshafen durch die Luft. Ein großer Schwimmkran hob das Schiff am Donnerstag an Land, damit die Bootsbauer einen Schaden begutachten und reparieren können. Seit Dezember 2019 liegt die etwa 70 Tonnen schwere „Franzius“ in der Malaika-Werft. Das Plattbodenschiff mit Seitenschwertern und Gaffeltakelung ist im Besitz eines gleichnamigen Vereins. Erste Inspektionen hatten gezeigt, dass der Rumpf große Schäden aufweist. Probebohrungen ergaben, dass das Holz des mehrlagigen Rumpfes zum Teil marode und verfault ist. Der Verein bemüht sich, die Finanzierung der Reparaturen sicherzustellen, braucht aber weitere finanzielle Hilfe.