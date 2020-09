Achim Tischer geht in den Ruhestand. (Petra Stubbe)

Das Krankenhausmuseum, Teil der Kulturambulanz auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost, plant eine neue Dauerausstellung. Möglich macht das ein Gütesiegel, das das Museum Anfang des Jahres erhielt. Gleichzeitig steht an der Spitze der überregional bekannten Kulturinstitution ein Führungswechsel an. Im Mai geht der langjährige Leiter der Kultureinrichtung, Achim Tischer, in den Ruhestand. Vorher sollen noch eine Dauerausstellung und der barrierefreie Umbau des Krankenhausmuseums auf den Weg gebracht werden, kündigte Tischer in einer Sitzung des Ortsbeirats an.

Die Grundlage für die neue Ausstellung hatte die Kultur-Ambulanz in den vergangenen Jahren mit der Bewerbung für das Gütesiegel des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen gelegt, das dem Krankenhausmuseum im Januar verliehen worden war. Es ist das einzige Bremer Museum, das der Verband mit dem Gütesiegel 2020 bis 2026 auszeichnete. Die Verleihung sei eine große Anerkennung gewesen und schon jetzt habe sich das Siegel gelohnt, so Tischer. „Es zeigt sich, dass wir bessere Chancen haben, außerbremische Mittel zu akquirieren.“

In der Kultur-Ambulanz steht nicht nur wegen des Rückzugs von Tischer ein Generationenwechsel an. „Zwei weitere Stellen sollen neu besetzt werden und auch für meine Stelle wird jetzt das Verfahren eingeleitet“, sagte Tischer. In der Nachbesetzung sieht er ein klares Zeichen der Gesundheit-Nord (Geno), dass es mit der Kultur-Ambulanz langfristig weitergehen wird.

Bessere Unterstützung durch das Kulturressort

Die Frage der Finanzierung der Kultur-Ambulanz durch die Geno beschäftigt den Beirat schon länger. Die Verlockung, zum Rotstift zu greifen, könnte groß sein, so der Gedankengang im Beirat. In diese Richtung zielte jedenfalls Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) ab. „Wenn wir sehen, dass die Kultur-Ambulanz eine Auszeichnung bekommt, dann wäre es doch nur logisch, wenn das Kulturressort unsere Einrichtung auch besser unterstützt.“

Derzeit läuft im Krankenhausmuseum die neue Ausstellung „Irr-real“ mit Porträts von Carl Julius Milde von Patientinnen und Patienten der Psychiatrie im Hamburger Krankenhaus St. Georg. Sie ist mittwochs bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr im Krankenhausmuseum, Züricher Straße 40, zu besichtigen.