Im aktuellen Bremer Krankenhausspiegel finden Leser unter anderem Ergebnisse zur Behandlungsqualität in den Kliniken des Landes. (Patrick Seeger/dpa)

In welcher Klinik ist man als Patient mit welchen Erkrankungen gut aufgehoben? Seit einigen Jahren gibt darüber der „Bremer Krankenhausspiegel“ Auskunft. Im Internet ist er unter bremer-krankenhausspiegel.de zu finden, aber es gibt ihn auch in Form einer Broschüre, deren aktuelle Ausgabe 2019/20 jetzt erschienen ist. Auf 84 Seiten enthält sie aktuelle Qualitätsergebnisse aller Bremer und Bremerhavener Kliniken aus 19 wichtigen Behandlungsgebieten, darunter Herzchirurgie und Kardiologie, Geburtshilfe, Frauenheilkunde, Lungenentzündung, Schlaganfallversorgung sowie Einsatz von künstlichen Hüft- und Kniegelenken. Veröffentlicht werden in der Broschüre auch die Ergebnisse von Befragungen zur Patientenzufriedenheit. Die Hefte liegen ab sofort kostenlos in Apotheken, Sanitätshäusern, Krankenhäusern und vielen Arztpraxen aus.

"Die Informationen des Magazins können für Patienten bei der Auswahl eines Krankenhauses sehr hilfreich sein", meint Uwe Zimmer, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft der Freien Hansestadt Bremen. „Ausführliche Porträts aller Krankenhäuser mit Kontaktmöglichkeiten, praktische Hinweise zum Klinikaufenthalt sowie ein Adressteil mit Beratungsstellen und Notdiensten sind ebenfalls enthalten." Inhaltlicher Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe ist das Thema "Karriere im Krankenhaus". Vorgestellt wird die ganze Palette an unterschiedlichen Berufen und Ausbildungen: von medizinischer Behandlung, Pflege und Therapie über Labor, Verwaltung, Logistik bis hin zu Technik, Informationstechnologie und Service-Berufen.