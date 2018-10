Das sogenannte Hamburger Modell soll ermöglichen, zwischen der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung mit einer pauschalen Beihilfe zu wählen. (Jens Kalaene/dpa)

Bremens rot-grüne Regierung will Beamten in Zukunft freistellen, ob sie privat oder gesetzlich krankenversichert sein wollen. Das geht aus einem Antrag der SPD- und Grünen-Fraktion hervor, der an diesem Montag in den Fraktionssitzungen beschlossen und dann in der Bürgerschaft beraten werden soll. Beamte sind in der Regel privat krankenversichert, weil der Staat ein Modell geschaffen hat, in dem es für sie wirtschaftlich am vernünftigsten ist.

Im derzeitigen Krankheitsvorsorgesystem können Staatsdiener sich zwar freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichern, müssen dann aber den GKV-Beitrag inklusive des sogenannten Arbeitgeberanteils vollständig selbst tragen. Das soll sich ab 2020 wie in Hamburg ändern. Dort gibt es seit August diese Wahlmöglichkeit.

„Die Ungleichbehandlung von Beamten bei der Krankenversicherung muss beendet werden“, sagt Stephanie Dehne, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD. Mit der vorgeschlagenen Änderung soll es für freiwillig gesetzlich versicherte Beamte nun ohne finanzielle Nachteile möglich sein, eine „echte Wahlmöglichkeit“ zu haben.

Ein Schritt in Richtung Bürgerversicherung

Derzeit sei es laut Dehne der Regelfall, dass Beamte verständlicherweise eine 50-prozentige Absicherung durch eine private Krankenversicherung wählen, während der Staat in Form der Beihilfe die andere Hälfte der anfallenden Kosten der Krankenversorgung zahlt. Mit dieser Regel leiste der Staat einen strukturellen Beitrag zur Schwächung des solidarischen Pflichtversicherungssystems. „Das wollen wir nicht länger hinnehmen“, sagt Dehne.

Das sogenannte Hamburger Modell solle nun ermöglichen, zwischen der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung mit einer pauschalen Beihilfe zu wählen. Bei denjenigen, die sich gesetzlich versichern, soll ab 2020 das Land Bremen den Arbeitgeberanteil (etwa die Hälfte des Beitrags) übernehmen. Laut SPD und Grünen sei dies auch ein Schritt in Richtung Bürgerversicherung.

Die Idee in Bremen ist nicht neu. Das Finanzressort hatte bereits die finanziellen Auswirkungen durch das Hamburger Modell berechnet: allein im ersten Jahr belaufen sich die Kosten auf gute 4,5 Millionen Euro. Die SPD-Fraktion wollte mit dem Modell bereits 2019 starten, die Bremer Grünen machten aber nicht mit und verweisen auf den beschlossenen Haushalt.

Von besonderer Bedeutung sei laut Dehne die neue Regelung für Menschen mit Behinderung. „Sie haben in der Regel trotz Beamtenstatus keine Chance, sich privat zu versichern. Sie sind daher gezwungen, in die gesetzliche Krankenversicherung zu gehen, zahlen dort zwangsläufig auch den Arbeitgeberanteil und sind im Ergebnis dadurch noch zusätzlich belastet. Auch diese Ungerechtigkeit wollen wir mit unserer Neuregelung beseitigen“, so Dehne.