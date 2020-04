Wer an Beschwerden der oberen Atemwege leidet, muss wegen einer Krankschreibung ab Montag wieder in eine Arztpraxis gehen. (Patrick Pleul/dpa)

Patienten mit einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege müssen wegen einer Krankschreibung ab Montag wieder in die Arztpraxis kommen. Dies hat der Gemeinsame Bundesausschuss am Freitag beschlossen. Die Ausnahmeregelung zur telefonischen Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit, die wegen der Corona-Pandemie zum Schutz des Praxispersonals und anderer Patienten eingeführt worden war, läuft demnach an diesem Sonntag aus. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat am Freitag auf ihrer Internetseite darüber berichtet und den „abrupten Stopp“ kritisiert.

Auch bei Bremer Hausärzten stößt die Rücknahme auf massive Kritik: „Das bedeutet, dass das Distanzieren nicht mehr möglich ist und die Durchseuchung gerade der chronisch kranken Patienten sowie des Praxispersonals mutwillig in Kauf genommen wird“, sagt die Bremer Hausärztin Brigitte Sautter. Nach wie vor gebe es nicht ausreichend Schutzmaterial. Die Vorräte gingen zur Neige, teilweise gebe es beispielsweise kaum noch Masken. „Viele basteln sich die Schutzmasken schon selbst“, betont sie. Die Ärztin, die eine Praxis in Habenhausen betreibt, vermutet, dass Arbeitgeberinteressen hinter der Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses stünden. Auch ihre Kolleginnen und Kollegen seien extrem verärgert: „Traut man den Hausärzten und ihrer Urteilskraft nicht?“, fragt sie.