Roni Levi, Inhaberin des israelischen Lokals Hamitbach. (Christina Kuhaupt)

„Jeder macht Falafel und Hummus“, erzählt Gili Gurevitch, „und jeder denkt, das wäre das Zentrum der israelischen Küche. Aber das ist nicht einmal zehn Prozent davon. Und wir wollen hier die andere Seite zeigen.“ Wir – das meint ihn selbst, aber vor allem Roni Levi, die Inhaberin dieses im Gete-Viertel neu eröffneten israelischen Lokals Hamitbach. Während sie am Tresen unsere Vorspeise vorbereitet, höre ich ihrem redseligen Chefkoch weiter zu.

„Die typische israelische Küche basiert auf vielen Salaten, Gegrilltem sowie langsam geschmorten Gerichten. Sie ist sehr komplex, weil viele Israelis aus der ganzen Welt kommen. Und wenn ich aus der ganzen Welt sage, dann meine ich es auch so. Als Israel damals eine Nation wurde, kamen die Juden aus der ganzen Welt. Schau uns alleine an.“ Gurevitch fuchtelt mit den Händen und zeigt abwechselnd auf sich und Levi. „Mein Vater ist Russe, meine Mutter aus Jemen. Ihre Mutter kommt aus Griechenland, ihr Vater aus Irak. Und wir sind beide in Tel Aviv geboren.“

Dort haben sie sich auch vor über vierzig Jahren kennen gelernt. Irgendwann führte das Leben die gelernte Konditorin nach Bremen, wo sie 2015 eine Bäckerei und sechs Jahre später auf der Straßenseite gegenüber ihr Hamitbach eröffnete. „Wenn überhaupt, hat Gott mir gesagt, in Israel zu bleiben“, scherzt Gurevitch. Dennoch trat er seinen Weg nach Bremen an, weil er seiner alten Weggefährtin helfen wollte, ihren Traum von der israelischen Küche zu verwirklichen. Einer Küche, in der es manchmal auch Falafel und Hummus, aber vor allem vegetarische und vegane Salate sowie wechselnde Warmspeisen gibt. Und die wollen wir nun probieren.

Zunächst gibt es eine Auswahl von Salaten aus der üppig bestückten Theke. Man zahlt nach Gewicht – 1,80 Euro pro 100 Gramm. Im Schnelldurchlauf: die in israelischer Aioli eingelegten Artischocken sind gut. Der Süßkartoffelsalat mit schwarzen Linsen und Porree optisch, geschmacklich sowie texturell spannend und lecker, aber etwas trocken. Der Karottensalat astrein. Die ofengerösteten Auberginen in Essigmarinade ausgezeichnet.

Probiert und empfohlen: Als Nächstes probieren wir einen gemischten Teller (2,40 Euro pro 100 Gramm): der Jerusalem Mixed Grill. Ein gegrilltes Fleischgericht, das als Spezialität der Hauptstadt Israels gilt. Traditionell besteht der Streetfood-Klassiker aus Hühnerherzen, Milz und Leber, gemischt mit Lammfleischstücken, die auf der Plancha, einem flachen Grill, gekocht und mit Zwiebeln, Knoblauch, schwarzem Pfeffer, Kreuzkümmel, Kurkuma, Olivenöl und Koriander gewürzt werden. „Die israelische Variante ist Hardcore“, weiß auch der Chefkoch, „darum bieten wir hier eine Light-Version mit weniger Innereien an, dafür mit Schenkeln vom Hähnchen.“

„Ich mag die Kombination, alles ist soft“, beschreibt Levi zunächst, was ihr im Allgemeinen gefällt. Und schließlich, was im Detail: „Ich liebe die Leber, aber nicht so sehr das Herz“. Daraufhin unterbricht sie Gurevitch mit vehementen Worten: „Oh, ich liebe das Herz. Ich könnte jeden Tag Herzen essen.“ Was für ihn gewiss keine Übertreibung darstellt, wäre für mich dann des Guten zu viel. Aber doch, für dieses sonderbare Vergnügen kann ich einige Sympathie aufbringen. Und wie es scheint, nicht nur ich. „Die Leute mögen es sehr“, verrät Gurevitch. „Darum muss ich die zubereiteten Portionen immer mehr erhöhen.“

Mindestens für mich sollte er künftig die Anzahl unseres zuletzt probierten Snacks erhöhen. Stellen Sie sich ein langsam gegrilltes, knuspriges Pita-Brot mit seinen röstigen Aromen vor und darin gut gewürztes Hackfleisch von Rind und Lamm, welches durch das Garen im Fladen äußerst saftig ist. Das ist Arais (3,90 Euro). Getoppt mit einer Sauce aus einem Mango-Chutney ähnlichen Dip namens Amba sowie Tahini ist diese Spezialität nahe an der Perfektion. Allein, die Frische fehlt. Tsatsiki, Limettensaft oder irgendein säuerlicher Joghurt – und dieser Snack ist ein Hit.

Zur Person

Temi Tesfay

hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Hamitbach, Graf-Moltke-Straße 40, 28211 Bremen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18.30 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr, Sonntag geschlossen. Nicht barrierefrei.