Der Lunapharm-Skandal hat nun auch Bremen erreicht. Drei Bremer Apotheken wurden mit Medikamenten-Packungen aus den vom Rückruf betroffenen Chargen beliefert. (Patrick Pleul /dpa)

Der Skandal um gestohlene und möglicherweise unwirksame Krebsmedikamente der Brandenburger Firma Lunapharm ist nun auch in Bremen angekommen: Auf Anfrage der Grünen-Fraktion bestätigte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag, dass drei Bremer Apotheken mit Medikamenten-Packungen aus den vom Rückruf betroffenen Chargen beliefert wurden. Die Mittel sind dann aller Wahrscheinlichkeit nach unwissentlich an Patienten abgegeben worden.

Der Skandal war im Juli durch Recherchen des ARD-Magazins „Kontraste“ öffentlich geworden. Das brandenburgische Unternehmen soll die aus griechischen Kliniken gestohlenen Medikamente vertrieben haben. Die Mittel sollen zudem unsachgemäß gelagert worden sein. Laborproben hätten bisher keine Hinweise auf Mängel ergeben, dennoch kann ein Restrisiko nach Angaben der Behörden in Brandenburg noch nicht ausgeschlossen werden. In Berlin und Brandenburg wurden mehr als 270 Patienten identifiziert, bundesweite Zahlen liegen noch nicht vor. Elf Bundesländer sollen beliefert worden sein.

Abgabe und Anwendung hatte bereits stattgefunden

Der erste Fall ist der Arzneimittelaufsicht des Landes Bremen am 10. September bekannt geworden: Danach wurden zwei Bremer Apotheken über einen norddeutschen Großhändler mit zwei Medikamenten-Packungen beliefert. „Die beiden Packungen konnten in den Apotheken nicht mehr sichergestellt werden. Eine Abgabe und vermutliche Anwendung am Patienten hatte bereits zu einem Zeitpunkt vor dem Rückruf stattgefunden“, heißt es in der Antwort auf die Grünen-Anfrage. Derzeit werde versucht, über die Apotheken den Weg der Packungen über die Arztpraxis bis zum Patienten nachzuvollziehen.

Eine weitere Rückmeldung aus einer dritten Apotheke erreichte die Arzneimittelaufsicht am 21. September: Die Apotheke habe mehrere Packungen aus vier zurückgerufenen Chargen erhalten. „Hierbei handelt es sich um Arzneimittel, die im Zeitraum 2016 und 2017 bezogen wurden. Ein Verbrauch aller Packungen fand bis Ende April 2017 statt.“ Auch in diesem Fall versucht die Behörde, die Patienten zu ermitteln. An wie viele krebskranke Menschen die vom Rückruf betroffenen Mittel abgegeben wurden, sei in diesem Fall noch nicht bekannt.

Bei der Aufarbeitung des Skandals in Brandenburg hatte eine Task Force massive Defizite in der Arzneimittelaufsicht des Bundeslandes festgestellt: Trotz Hinweisen bereits im Jahr 2016 waren die Behörden nicht eingeschritten. Der gesundheitspolitische Sprecher der Bremer Grünen-Fraktion, Nima Pirooznia, fordert, dass auch in Bremen die Arbeitsabläufe der Arzneimittelüberwachung überprüft werden, damit es nicht zu einem ähnlichen Fall kommen könnte.

Prävention statt nur Prüfung

In der Antwort auf die Grünen-Anfrage erklärt die Gesundheitsbehörde, dass Erkenntnisse und Empfehlungen, die sich aus festgestellten Defiziten in Brandenburg ergeben hätten, auch für das Land Bremen sorgfältig geprüft und gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen seien. Das reicht Pirooznia nicht: „Nach dem Skandal in Brandenburg müssen wir sicherstellen, dass derartige Defizite in der bremischen Arzneimittelüberwachung nicht auftreten können. Deshalb werden wir uns in der nächsten Gesundheitsdeputation die Arbeitsweise der Arzneimittelüberwachung genau darstellen lassen.“ Die Deputation kommt am 30. Oktober zusammen.

Die Task Force in Brandenburg hatte vor allem kritisiert, dass die Fachaufsicht mit zu wenig und nicht ausreichend qualifiziertem Personal besetzt sei. Als Defizite wurden außerdem festgestellt: fehlende Transparenz in der internen Kommunikation, mangelnde Aktenführung sowie Dokumentation von Entscheidungsfindungen, fehlende Posteingangskontrolle, unklare sowie fehlende Vertretungsregelungen beim Fachpersonal, wie es in dem Abschlussbericht vom 18. September heißt. Die Task Force empfiehlt dringend unter anderem eine Mindestpersonalausstattung, regelmäßige Schulungen und Fortbildungen sowie eine Verbesserung der Arbeitsabläufe.

Ob diese Kriterien in der Arzneimittelüberwachung des Landes Bremen erfüllt sind, will der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion mit seiner Berichtsbitte für die Gesundheitsdeputation in Erfahrung bringen. „Wir müssen sicherstellen, dass Patienten genau die Medikamente erhalten, die ihnen von den Ärzten verschrieben werden. Es kann nicht angehen, dass erkrankte Menschen gefälschte oder gar unwirksame Medikamente erhalten“, betont Pirooznia.

Ein weiterer Vorstoß des Bürgerschaftsabgeordneten zielt indes auf die Bundesebene: Das zu hohe Preisniveau für Medikamente in deutschen Apotheken müsse gesenkt werden. Erst die riesigen Preisunterschiede zwischen Deutschland und anderen Ländern machten es zu einem lukrativen Geschäftsmodell, sich Medikamente im Ausland zu beschaffen, so Pirooznia. „Auf den Prüfstand gehört in diesem Zusammenhang die Importquote, die eigentlich zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen gedacht war, nun aber offensichtlich als Einfallstor für die organisierte Kriminalität war.“