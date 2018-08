Die spontane Nachricht an Jan Böhmermann und Olli Schulz verbreitete sich in Windeseile über die sozialen Netzwerke. (Michelle Gutsch)

Eigentlich sollte es nur ein lustiger Geburtstagsabend von vier Bremer Abiturientinnen in Hamburgs Schanzenviertel werden. Dass Michelle Gutsch und ihre Freundinnen tatsächlich die Aufmerksamkeit von Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz weckten, ahnten und planten sie zuvor nicht. Eine spontane, alberne Idee wurde zum Gesprächsthema bei "Fest & Flauschig", dem Erfolgspodcast von Böhmermann und Schulz – und so bundesweit unter Fans bekannt.

Sie aßen, lachten und alberten herum. Dann entdeckte Gutsch in einem Drogeriemarkt zufällig reduzierte Straßenkreide und kam auf die Idee, Hamburgs Bordsteine künstlerisch aufzupeppen. Etwas später überlegte die gebürtige Vegesackerin als "Fest & Flauschig"-Fan, dass es an der Zeit wäre, Böhmermann wieder zurück in seinen Geburtsort zu locken und Schulz gleich mit einzuladen. Mit blauer Kreide schrieb sie folgende Nachricht auf das Pflaster: "Falls du Jan Böhmermann (oder Olli Schulz) bist und falls du das liest: Folge dem Pfeil, der zu mir (nach Bremen-Nord!!!) führt. Würde euch gegen meinen festen Freund eintauschen."

Es ging noch weiter

„Mit meinem Freund musste ich danach erst einmal ein ernstes Wörtchen reden“, sagt die 19-Jährige und lacht. Denn die Kreidenachricht verbreitete sich wenig später durch sämtliche Social Media-Plattformen. Andere "Fest & Flauschig"-Hörer fotografierten die Aufforderung und schickten sie an Böhmermann und Schulz. „Natürlich war es am Abend ein wenig surreal, als wir sahen, dass die Kreidebotschaft überall geteilt wurde“, sagt Gutsch.

Vor allem das Geburtstagskind habe sich gefreut, als die vergnügte Vierergruppe dann mitbekam, dass Olli Schulz das Bild in seine Instagram-Geschichte hochgeladen hatte. Ein schönes und erfolgreiches Ende für einen schönen Geburtstagsabend. Doch es ging noch weiter. Eine Woche später erschien die neue "Fest & Flauschig"-Folge.

Gutsch befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Tagung der Austauschorganisation „Youth For Understanding“, für die sie sich ehrenamtlich engagiert. „Die ganzen jungen Leute, die vor Ort waren, haben den Podcast gehört und sich über die Aktion unterhalten. Als ich dann erzählte, dass ich die Vegesackerin bin, die die Botschaft verfasste, fand es jeder ziemlich witzig.“

Denn Jan Böhmermann und Olli Schulz thematisierten Gutschs Aufforderung tatsächlich: „Vielleicht ist es ja gar keine verrückte Botschaft, Jan. Vielleicht ist es tatsächlich die Frau unseres Lebens, die uns endlich nach Bremen-Ost holen möchte“, überlegt Schulz. „Ne, Bremen-Ost nicht, Bremen-Nord“, erwidert Böhmermann sofort.

Kleine Aktion schlägt große Wellen

Die allerdings schon liierte 19-Jährige findet es lustig, dass die beiden sich knapp zwei Minuten über eine mögliche Zukunft bei ihr, in Vegesack, unterhielten. „Mein Freund ist schon ein cooler Typ, aber wenn Jan Böhmermann um die Ecke kommen würde...“ Gutsch lässt den Satz unvollendet. „Es würde schließlich auch passen: Ich bin schlau, er ist auch intelligent, was soll da schiefgehen?“.

Die ehemalige Schülersprecherin lacht. Man merkt ihr an, dass sie die Situation nicht wirklich ernst nimmt. Gerade hat sie ihr Abitur mit der Note 1,0 bestanden, gewann den „Young Women in Public Affairs Award“ der Zonta-Clubs, die sich weltweit für Frauenrechte einsetzen. Im Oktober möchte sie anfangen, Politikwissenschaften zu studieren Schwerpunkt: Internationale Beziehungen.

„Ich finde es nur lustig, wie eine kleine Aktion so große Wellen schlagen kann“, sagt sie. Noch schöner sei es jedoch, würde das auch bei den politischen Aktionen klappen, für die sie sich engagiert. Selbst schreiben möchte sie Jan Böhmermann und Olli Schulz nicht. „So ist es doch viel lustiger“, sagt sie. In jedem Fall hat ihre Aktion Wellen geschlagen – und wer weiß, vielleicht kommen Böhmermann und Schulz doch noch vorbei – in Bremen-Nord.