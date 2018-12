Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. (FILIP SINGER/EPA-EFE/REX/Shutterstock)

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird Ehrengast der 475. Schaffermahlzeit, die am 8. Februar nächsten Jahres im Bremer Rathaus stattfindet. Entsprechende Informationen des WESER-KURIER wurden am Mittwoch in Dresdner Regierungskreisen inoffiziell bestätigt. Der 43-jährige Wirtschaftsingenieur ist seit Dezember 2017 Ministerpräsident des Freistaates, er gilt als Exponent des rechten Flügels seiner Partei. Zuletzt war 2013 mit Stanislaw Tillich ein sächsischer Regierungschef Ehrengast der Bremer Traditionsveranstaltung. Der Ehrengast wird jeweils von den drei amtierenden Schaffern und dem Vorsteher von Haus Seefahrt ausgesucht. Die kaufmännischen Schaffer 2019 sind Matthias Zimmermann (Weser Wohnbau GmbH & Co. KG), Thilo Schmitz (Carpe Diem GmbH) und Hermann Schünemann (Carl Ed. Schünemann KG).